杜汶澤搞「喱DAO女團」參賽者類型乜都有 首輪走勢選出5強

香港今年捲起一片女團熱，杜汶澤都趁熱展開招募女團成員企劃。「喱DAO女團」作為「喱騷」本年度的重頭盛事，由5月20日開始直至6月30日期間，於網上公開接受身處全球的香港女生報名，在這一個多月內，一共有177位「港女」報名，各參賽者同時上載包含唱歌及跳舞的試演片段，而片段早前已在「喱DAO」女團網站上公開，由「嘩嘩蛙」持有人投票選出，最高票數的四位參賽者，將可以出線，並於8月到韓國受訓，跟韓國娛樂公司Lion Heart合作，同時邀請了知名監製朴忠旻及B.A.P男團成員鄭大賢負責排舞及為女生們訓練。

首輪投票明天截止

177位參賽者照片及影片在網站曝光後，引來大批網民熱烈討論，當中不乏高質索女，連登巴打似乎對24號Coco頗高評價，除樣子甜美外，還在提供片段中大跳性感鋼管舞；不過，大部份參加人士也喜感十足，更被網民形容為「殘酷一叮」，有部份更被指照騙，由於相片與影片中的樣貌有頗大出入，有人直指「交友App騙案都冇咁離譜」！今次「喱DAO」女團的首輪投票將於明天（14日）中午12時截止，屆時便會誕生16強，而第二輪投票會於7月25日開始，16位出線少女會一同爭奪成為女團的最後4個席位。而截止昨日（12日），目前5強分別為第一位21號小倬、第二位1號Hazelle、第三位8號Summer、第四位24號Coco及第五位13號Barbie / Chole。