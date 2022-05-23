杜汶澤模仿吉田榮作舊片曝光 自揭為生活上台「做枚」

Facebook專頁「威哥會館」日前分享了94年亞視節目《周日音樂快線》片段，當時亞視請來日本歌手吉田榮作現身節目，其中一個環節安排三名男子上台，表示會模仿吉田榮作的演出。這三位參賽者中，驚見非常後生的杜汶澤，而田蕊妮則是節目主持之一。

杜汶澤應田蕊妮要求介紹自己，他說︰「我叫做George，太古城區，今年22歲，最鍾意聽吉田榮作。」專頁寫道︰「1994年，一名住在太古城的吉田榮作粉絲阿George，到ATV參加吉田榮作模仿大賽，結果拿不到吉田榮作的紀念品，卻嬴了主持人田蕊妮小姐的芳心。」片中見到杜汶澤隨住音樂擺動身體，有網民笑言這是他人生最後悔上的節目。

初入亞視首作「做枚」

其後阿澤在社交平台大談這段過去︰「當時在台北士林區躲債一年後，回到香港，1993年參加亞洲電視台試鏡，成功入選後，成為該台合約藝員。本人對此演出沒有絲毫記憶，但相信是當時因為未出道，電視台搞的模仿大賽又完全沒有人參加，為了生活，所以被迫模仿一個模仿日本藝人的人。」

他續說︰「片段中隱約聽到此人出場時（wide shot)輕聲說了一句：『好開心呀……』，以我認識此人，性格反叛，所謂好開心呀，相信其潛台詞是『X你老母吖撈亞視真係慘X爭貴利呀喂，我識X邊X個吉田榮作咩！不如返台灣撈六合彩好X過啦！』相信這是我第一個演出，一個人窮的時候甚麼都要做，所謂藏拙不如獻醜，親者痛仇者快，大家可以盡情笑了！」