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娛樂
2024-06-11 07:58:41

杜汶澤趁田蕊妮返港開工 秘密炮製火辣節目挑戰老婆底線

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杜汶澤趁田蕊妮返港開工 秘密炮製火辣節目挑戰老婆底線

杜汶澤炮製大膽節目《杜太返香港之台灣日又繽紛夜又繽紛》。

由田蕊妮孭飛的《港女萬歲》，內容大膽，大部份話題均屬香港電視台不敢觸碰，繼杜太發雌威後，杜汶澤也不敢怠慢，趁住杜太返香港開工，秘密炮製一個更大膽的節目《杜太返香港之台灣日又繽紛夜又繽紛》。

節目預告早前已於「喱騷」的Facebook、Instagram和YouTube頻道上架，有不少觀眾留言：「杜生用生命在工作！」毋庸置疑，杜生工作向來搏命，今次為了節目效果，突出台灣日夜都繽紛的主題，不惜做一些「如果老婆喺度，就做得唔夠放」的環節，例如探索隱藏於髮型屋內的酒吧、去男模會館領略今時今日男人生存之道、跟一眾變裝皇后來一次親密接觸等等，盡情盡性地演繹何謂真正繽紛。
 

《杜太返香港之台灣日又繽紛夜又繽紛》首集6月10日晚上10時上架。

《杜太返香港之台灣日又繽紛夜又繽紛》首集已上架。。

預告片尾段，更出現「台灣最美麗的風景，就係老婆唔喺隔離」的口號，被問到拍攝此節目時，會否激嬲杜太，杜生說：「都係生活日常啫！」睇嚟杜生真係活得不耐煩。今次一同跟杜生去繽紛的卡士強勁，有著名填詞人梁栢堅、「文青女神」蔣雅文的型格妹妹蔣雅詩、「170大隻女孩」Casey鄭凱欣、超紅台灣YouTuber本本、台灣職業棒球隊啦啦隊成員Yuri陳怡叡以及女團EOS成員Lokyi。

《杜太返香港之台灣日又繽紛夜又繽紛》首集已在昨晚(6月10日晚上10時)上架，免費足本版亦於「喱騷」的Facebook、Instagram和YouTube頻道播放。首集，杜生竟然帶Casey到台灣AV熱門拍攝地—捷運車箱及特色主題Motel繽紛，未知杜太睇完第一集會有甚麼反應？

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杜汶澤秘密炮製火辣節目挑戰老婆底線。 杜汶澤跟一眾變裝皇后來一次親密接觸。 杜汶澤秘密炮製火辣節目挑戰老婆底線。 《杜太返香港之台灣日又繽紛夜又繽紛》首集已在昨晚上架。 《杜太返香港之台灣日又繽紛夜又繽紛》首集已在昨晚上架。 《杜太返香港之台灣日又繽紛夜又繽紛》盡情盡性地演繹何謂真正繽紛。 《杜太返香港之台灣日又繽紛夜又繽紛》盡情盡性地演繹何謂真正繽紛。 《杜太返香港之台灣日又繽紛夜又繽紛》盡情盡性地演繹何謂真正繽紛。
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