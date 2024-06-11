杜汶澤趁田蕊妮返港開工 秘密炮製火辣節目挑戰老婆底線

由田蕊妮孭飛的《港女萬歲》，內容大膽，大部份話題均屬香港電視台不敢觸碰，繼杜太發雌威後，杜汶澤也不敢怠慢，趁住杜太返香港開工，秘密炮製一個更大膽的節目《杜太返香港之台灣日又繽紛夜又繽紛》。
節目預告早前已於「喱騷」的Facebook、Instagram和YouTube頻道上架，有不少觀眾留言：「杜生用生命在工作！」毋庸置疑，杜生工作向來搏命，今次為了節目效果，突出台灣日夜都繽紛的主題，不惜做一些「如果老婆喺度，就做得唔夠放」的環節，例如探索隱藏於髮型屋內的酒吧、去男模會館領略今時今日男人生存之道、跟一眾變裝皇后來一次親密接觸等等，盡情盡性地演繹何謂真正繽紛。
預告片尾段，更出現「台灣最美麗的風景，就係老婆唔喺隔離」的口號，被問到拍攝此節目時，會否激嬲杜太，杜生說：「都係生活日常啫！」睇嚟杜生真係活得不耐煩。今次一同跟杜生去繽紛的卡士強勁，有著名填詞人梁栢堅、「文青女神」蔣雅文的型格妹妹蔣雅詩、「170大隻女孩」Casey鄭凱欣、超紅台灣YouTuber本本、台灣職業棒球隊啦啦隊成員Yuri陳怡叡以及女團EOS成員Lokyi。
《杜太返香港之台灣日又繽紛夜又繽紛》首集已在昨晚(6月10日晚上10時)上架，免費足本版亦於「喱騷」的Facebook、Instagram和YouTube頻道播放。首集，杜生竟然帶Casey到台灣AV熱門拍攝地—捷運車箱及特色主題Motel繽紛，未知杜太睇完第一集會有甚麼反應？