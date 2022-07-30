杜汶澤「喱DAO」女團選出5強 飛韓國集訓會再foul人

由杜汶澤展開的「喱DAO招募女團企劃」，一眾「喱DAO」持有人，從167個參賽者中，投選出16強，再於第二輪投票中選出四個心水人選組成女團。第二輪投票剛於7月29日中午12時截止，前四名包括1號Hazelle、5號Lokyiliu、8號Summer Lui及48號Natalie Law，將獲安排飛去韓國集訓、錄歌、拍攝MV。

杜汶澤宣布「喱DAO」女團誕生的同時，更透露在第二輪投票開始之前，杜汶澤與韓國娛樂公司總監朴忠旻一同接見16強人選，途中二人更開過多次會議討論女團訓練詳情。當中朴忠旻認為女團需要密集式訓練，擔心四位女生體力不支，所以有機會需要第五人補上；加上第二輪投票結果，第3名Natalie Law和第4名Hazelle均獲相同票數，於是杜汶澤作出最後決定，將最高票數的五位女生送到韓國集訓，抵達韓國後才來最終生死決鬥。韓國娛樂公司總監朴忠旻會根據各人表現，到拍攝MV前才宣告最終女團四位成員，所以五位女生就算上到飛機，都未必穩坐女團席位。

五位女生 爭 四席位

至於誰是這位幸運兒，當然非第五名的Gigi鮑祉而莫屬。44號Gigi以兩票之差得到第5位。現居於美國的Gigi，興趣是唱歌，不時會翻唱不同歌曲，上載到她的個人YouTube Channel，若然成為女團成員，或會是團中的「唱歌擔當」。Gigi得悉自己獲得最後出線資格，坦言從地獄上到天堂一樣，「以為自己發緊夢。」Gigi復活成功，其他一早持有入場券的四位成員，分分鐘被Gigi今次突如其來的反撲，最後女團夢落空。但她們異口同聲均表示歡迎Gigi一同飛到韓國集訓，其中Hazelle得悉消息後更爆喊，她說：「因為截止前數小時，Summer、Gigi和我也一起在Discord拉票，大家感情好像加深了。」目前，「喱DAO」女團還未有官方團名，杜汶澤決定今次團名的產生都交由蛙友們全權決定，團名的投票詳情有待公佈。

另外，有指廖樂兒參與非法集結而被補，更指她申請離港遭拒。公司重申對旗下藝人的私生活不作過問，由於案件並未完結，我們亦不作任何評論。廖樂兒會繼續向法庭申請，希望允許她短時間離開香港，前往韓國接受專業訓練。我們整個團隊，在前往韓國前，也希望收到她的好消息。