杜汶澤「喱DAO」女團選出5強 飛韓國集訓會再foul人

由杜汶澤展開的「喱DAO招募女團企劃」，一眾「喱DAO」持有人，從167個參賽者中，投選出16強，再於第二輪投票中選出四個心水人選組成女團。第二輪投票剛於7月29日中午12時截止，前四名包括1號Hazelle、5號Lokyiliu、8號Summer Lui及48號Natalie Law，將獲安排飛去韓國集訓、錄歌、拍攝MV。
杜汶澤宣布「喱DAO」女團誕生的同時，更透露在第二輪投票開始之前，杜汶澤與韓國娛樂公司總監朴忠旻一同接見16強人選，途中二人更開過多次會議討論女團訓練詳情。當中朴忠旻認為女團需要密集式訓練，擔心四位女生體力不支，所以有機會需要第五人補上；加上第二輪投票結果，第3名Natalie Law和第4名Hazelle均獲相同票數，於是杜汶澤作出最後決定，將最高票數的五位女生送到韓國集訓，抵達韓國後才來最終生死決鬥。韓國娛樂公司總監朴忠旻會根據各人表現，到拍攝MV前才宣告最終女團四位成員，所以五位女生就算上到飛機，都未必穩坐女團席位。
五位女生爭四席位
至於誰是這位幸運兒，當然非第五名的Gigi鮑祉而莫屬。44號Gigi以兩票之差得到第5位。現居於美國的Gigi，興趣是唱歌，不時會翻唱不同歌曲，上載到她的個人YouTube Channel，若然成為女團成員，或會是團中的「唱歌擔當」。Gigi得悉自己獲得最後出線資格，坦言從地獄上到天堂一樣，「以為自己發緊夢。」Gigi復活成功，其他一早持有入場券的四位成員，分分鐘被Gigi今次突如其來的反撲，最後女團夢落空。但她們異口同聲均表示歡迎Gigi一同飛到韓國集訓，其中Hazelle得悉消息後更爆喊，她說：「因為截止前數小時，Summer、Gigi和我也一起在Discord拉票，大家感情好像加深了。」目前，「喱DAO」女團還未有官方團名，杜汶澤決定今次團名的產生都交由蛙友們全權決定，團名的投票詳情有待公佈。
另外，有指廖樂兒參與非法集結而被補，更指她申請離港遭拒。公司重申對旗下藝人的私生活不作過問，由於案件並未完結，我們亦不作任何評論。廖樂兒會繼續向法庭申請，希望允許她短時間離開香港，前往韓國接受專業訓練。我們整個團隊，在前往韓國前，也希望收到她的好消息。
「喱DAO」女團誕生成員起底
Hazelle 21歲 167cm IG: @hazelle.I
1號Hazelle梁頴怡，剛於英國曼徹斯特大學畢業，主修語言社會學。她對跳舞有著濃厚興趣，於少女時代和Super Junior當紥時期，已經開始追K-Pop，從而令她學習跳K-Pop。她性格主動，成就了她參加今次「喱DAO女團」選拔。話說杜汶澤早前遠赴英國拍攝《尋找他媽的故事2之大英帝國點L樣》時，期間去了曼徹斯特拍攝大學園區環境，Hazelle見到杜汶澤便主動上前打招呼，二人有說有笑，Hazelle更樂意分享自己的校園生活。及後杜汶澤提議她參加今次選拔，結果她真的拍攝短片報名出戰，最後成功出線。
Lokyiliu 19歲 164cm IG: @Watashiwa.lokyi
5號Lokyiliu廖樂兒，雖然年紀輕輕，只有19歲，但跳舞甚有台型，相當型格，唱歌聲線亦獨特。「喱DAO」早前舉辦元宇宙soft opening，杜汶澤首度在網上與16強會面，期間杜汶澤問廖樂兒「如果公司逼她出席富豪飯局，她會怎辦？」結果她竟然這樣答：「呢啲富豪飯局冇得推，一推咗我份工就冇。」令杜汶澤笑到標眼淚，要當場拿血壓計量血壓。廖樂兒一語驚人，成功惹起關注。
Summer 21歲 156cm IG: @luisummer
8號Summer雷善晴，正於墨爾本大學讀year 2 ，修讀建築學。她從小到大都非常喜歡唱歌和跳舞，小時候已經和細妹在家中表演整個迪士尼米奇老鼠頒獎典禮。中學時，又和同學一起參加天才表演，而且更成功晉身決賽，得到前所未有的滿足感。Summer於整個「喱DAO女團」選拔都名列前茅，証明各位有份投票的觀眾都看到她的潛力，最終她亦不負眾望，於選拔中成功出線。
Natalie 21歲 156cm IG: @Lsy_nataliee
48號Natalie，於英國進修跳舞，主修Jazz，但同樣擅長跳ballet、 hip hop,》lyrical 和contemporary。她知道表演藝術行業的殘酷，所以對自己要求很高，不容許自己休息，知道自己一定要不斷進步，才不會被人超越。說起女團，大家應該都只會想起K-Pop，但是因為Natalie想表達對追求夢想的態度，所以於參加片段選擇了自己的編舞，最終成功突圍而出。
Gigi 21歲 163cm IG: @gigibao
現居於美國的Gigi鮑祉而，今年21歲，興趣是唱歌，不時會翻唱不同歌曲到她的個人YouTube Channel。