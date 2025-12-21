杜琪峯感謝古天樂支持 回應梁朝偉Anson Lo新片進度 談電影業前景：萬物有時

第十九屆鮮浪潮 國際短片節昨日(20日)舉行本地競賽頒獎禮，鮮浪潮主席杜琪峯在頒獎前，感謝各位董事為典禮奔波，「大家都知道我哋財政好大壓力，佢哋亦都用咗好多唔同嘅方法慳錢。」並感謝 古天樂 一直暗中幫忙，「希望我哋能夠好順利咁，繼續喺第二十屆同大家見面。」他在頒獎禮後受訪時表示，「一路以嚟我哋有請佢公司(古天樂)幫我哋做嘢，我哋照畀錢，但啲錢佢又捐番出嚟，一路都係咁支持。你知啦，而家好難搵到人幫手，喺呢個咁樣嘅環境底下呢…好選擇性㗎嘛而家呢個世界，唔係你好同唔好，而係揀唔揀你，仲要而家暗地裏幫你至得喎，不是那麼容易。」

杜Sir直言，今屆作品數量大減，「由每年二十幾部，變咗而家得8部，但每年參賽嘅人都好踴躍。我哋畀佢哋拍攝嘅錢係唔足夠嘅，我哋都努力緊，籌款又好、搵人幫手又好，要非常之努力。」問到是否受資金大減影響，他答道，「今年要用嘅錢係前年已經定咗，而家係定緊下一屆嘅錢。我相信喺各位同事努力之下，呢兩、三年應該頂得順嘅，但希望多啲機會俾年輕一代，大家都知香港電影情況有幾惡劣，如果連畀佢哋嘗試嘅機會都冇，我覺得好可惜。」他不諱言，「其實艱難咗幾年，好彩我哋預早已經預備咗有呢樣嘢出現，到而家為止仲可以睇多幾年，希望日後環境會改變，令自由創作嘅人有條路去走。(信心大嗎？)一定有信心！我去年都講過，我點都頂到80歲，而家70歲啫！(笑)真係頂唔順嘅話，唔好意思喇大家，bye bye！」

昨晚頒發鮮浪潮四大獎項，包括郭頌儀的《28》獲鮮浪潮大獎，《混帳合唱團》的周敬勤獲最佳導演獎，《離合戲》的區景晞和姚景曦獲最佳編劇，《巡園》的張浩德獲最佳攝影獎，高思約的《逆留》獲最受觀眾歡迎，《最後一個夢》的譚啟妍獲特別表揚獎。明年鮮浪潮踏入第20周年，杜Sir希望歷屆得獎者都能出席參與，「但要撲水先！(需要幾多位數字？)基本總要有，我諗唔低得過100萬。」 早前重映4K版《PTU》，一半收益捐予鮮浪潮，問到會否繼續透過不同重映電影籌款時，他回應說：「睇時機，唔係成日有呢啲機遇、有人肯咁做。希望啦。」他續說，「社會每日變動，今日唔知聽日事，但我自己人生經歷就覺得， 萬物有時係必然嘅。就算你幾努力，有啲嘢係唔得就唔得㗎喇；但係，你話唔得呢，佢又得喎！係咪呀？所以，抱住希望！」不過，他坦言心情受影響，「自己都冇咗方向，咁你點呀？咁咪沉澱吓、學習下。」不過重申不會感灰心，「其實我一路都充滿希望，因為我仲未拍到一部，我自己鍾意嘅電影，我一定追到。一日拍唔到，我都有個希望，冇問題！」



與梁朝偉合作有變數？ Anson Lo電影零進展 談到幾套新作的進度，其中包括與梁朝偉的電影，杜Sir鬼馬反問，「我冇講過同偉仔呀！你哋覺得係啫！」及後，他認真表示希望跟偉仔合作，但要視乎時機。」暫時亦未確定在日本取景，連劇本都未完成，「我成日都寫劇本，但寫咗都唔怕嘅！唔寫嗰啲劇本又拍咗喎！好奇怪呢個世界，我成日覺得唔寫好過寫。」他謂已寫好「十個八個」劇本，「不過諗諗吓又覺得唔得、覺得唔好，咁咪唔做囉，日日喺度餵雀。」 首先要完成與Anson Lo合作的電影，因為拍了3年，暫仍維持僅開工10日的進度，「我而家好懶，真係要盡快拍完部戲，如果唔係我日日吽喺度，我自己都覺得唔好意思。大部份時間都喺度餵雀。」他補充忙完手頭工作，會盡快繼續。 嘆Benz雄馮淬帆前後腳離世 談到許紹雄和馮淬帆先後離世，杜Sir慨嘆直言兩人走得突然，「佢兩兄弟真係……又會前後腳嘅，佢哋兩個好老友。」談到特地赴台出席馮淬帆喪禮，他表示，「「阿緊喺我入行嘅時候佢已經做導演，雖然電視冇太多嘢畀佢搞，但佢係好嚴謹嘅一個導演。有幸當時去到台灣，我一定要去。」至於Benz雄更是頻密合作，「唔知做乜走得咁快。佢人生咁精彩，我覺得冇乜所謂嘅，但突然啲囉。」

