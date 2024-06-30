杜琪峯承諾明年仍有鮮浪潮 盼新導演用聰明方法做自己藝術世界

《第十八屆鮮浪潮國際短片節本地競賽頒獎禮》昨日(29日)在高先電影院舉行。活動孕了不少新導演，惟去年開始不獲藝發局資助，由於鮮浪潮會資助每位參賽者拍攝，失去資助之後，入圍短片數量由昔日十多部減至八部。杜琪峯在頒獎禮上致辭時，特別多謝劉鑾雄慈善基金及過去一直支持鮮浪潮的人，包括ViuTV。
杜Sir在會上表示，鮮浪潮由成立都依家接近20年，多謝委員們支持令鮮浪潮「頂到」現在。他又說到︰「如果我還在香港，我一定會支持鮮浪潮，直至我做不到為止，好幸運地得到很多人支持，今日還可以舉辦鮮浪潮競賽。無論如何，我今年69歲，明年70歲，如果我命長啲、頂得到的，希望頂到80歲。我亦希望下一代小朋友不要氣餒，雖然我們做的事不是很多，但至少令到今日影壇有很多小朋友可以拍電影、做自己想做的、講自己想講的，這是鮮浪潮一直希望出現，而現在是出現了。」
他稱整個團隊能力支持到的，都會支持下去，希望鮮浪潮能繼續發掘香港新的、有能力的電影工作者。他承諾明年仍會有鮮浪潮，依舊會資助新導演，更笑謂取決於自己一年賺多少錢，但數量不會少於8部。
杜Sir事後接受傳媒訪問，對於不獲撥款支持，他表示沒所謂，會盡做。他又稱每年要花數百萬，現在辦工室也快沒有，但最重要是一眾委員繼續有心幫手，希望小朋友不要介意很少錢，最重要是自己能夠做到甚麼，自己也是很成本不多去拍戲，不要因為錢而埋沒自己的才華，特別是從事電影業，一定要信自己。
對於為何不獲資金，杜Sir說：「佢話你哋自己搞得掂啦！」他坦言從來都沒有掂過，但自己沒有去再追問，甚麼人愛做甚麼事，不要說得太明，並謂世界有順流逆流，說出來也沒有用，對方不會改，也不需要挑戰他們，只需要好好做自己的事。他又寄語新一輩要用聰明的方法去做，有些位避得就避，好好做好自己的藝術世界，電影是很闊，笑謂甚至沒錢也可以拍到戲。
他又指在撲水過程中一定會被人「藐你嘴」，並著大家不要以為做好事有好報，善良的人未必有善報。他坦言堅持下去是因為香港電影業需要傳承，但奈何社會及市場轉變，令本土電影開始失去，坦言香港電影過去在世界上有很大成就，現在應該由一班資深工作者提供平台去支持後生的一輩，這亦是電影人應盡的責任。