杜琪峯承諾明年仍有鮮浪潮 盼新導演用聰明方法做自己藝術世界

《第十八屆鮮浪潮國際短片節本地競賽頒獎禮》昨日(29日)在高先電影院舉行。活動孕了不少新導演，惟去年開始不獲藝發局資助，由於鮮浪潮會資助每位參賽者拍攝，失去資助之後，入圍短片數量由昔日十多部減至八部。杜琪峯在頒獎禮上致辭時，特別多謝劉鑾雄慈善基金及過去一直支持鮮浪潮的人，包括ViuTV。



杜Sir在會上表示，鮮浪潮由成立都依家接近20年，多謝委員們支持令鮮浪潮「頂到」現在。他又說到︰「如果我還在香港，我一定會支持鮮浪潮，直至我做不到為止，好幸運地得到很多人支持，今日還可以舉辦鮮浪潮競賽。無論如何，我今年69歲，明年70歲，如果我命長啲、頂得到的，希望頂到80歲。我亦希望下一代小朋友不要氣餒，雖然我們做的事不是很多，但至少令到今日影壇有很多小朋友可以拍電影、做自己想做的、講自己想講的，這是鮮浪潮一直希望出現，而現在是出現了。」