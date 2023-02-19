杜琪峯柏林言論激嬲小粉紅 大陸網民撐杜Sir︰此地電影才是真要完蛋吧

導演杜琪峯（杜Sir）日前以主競賽單元評審身份出席第73屆柏林影展，他在記者會上表示，近年全球電影質素下降，並謂︰「我覺得電影係永遠喺前鋒，喺前面，當如果有極權嘅時候，人民失去自由嘅時候，電影通常係首當其衝！喺好多地方都係，一定係停咗你嘅文化，電影嘅文化係直接入audience（觀眾）入面，所以獨裁者通常對付嘅一定係電影。 」並呼籲「全球爭取自由嘅國家同人民，都要支持電影，因為佢會代你發聲。」

杜Sir此番言論得罪了大陸的小粉紅，就連一個以他名字名命的微博帳號也被清空。小粉紅的言論離不開指他「賺夠了人民幣」、「思想不符合現代人」，又罵他的作品全是爛片等等。不過，亦有不少大陸網民見到有言論要求封殺杜Sir大感可笑，認為有些人過度敏感，自行對號入座，笑指這些網民「不是地溝油吃多了智商捉急? ​」。