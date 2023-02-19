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娛樂
2023-02-19 21:30:29

杜琪峯柏林言論激嬲小粉紅 大陸網民撐杜Sir︰此地電影才是真要完蛋吧

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杜琪峯在柏林影展的言論，引來極大爭議。

導演杜琪峯（杜Sir）日前以主競賽單元評審身份出席第73屆柏林影展，他在記者會上表示，近年全球電影質素下降，並謂︰「我覺得電影係永遠喺前鋒，喺前面，當如果有極權嘅時候，人民失去自由嘅時候，電影通常係首當其衝！喺好多地方都係，一定係停咗你嘅文化，電影嘅文化係直接入audience（觀眾）入面，所以獨裁者通常對付嘅一定係電影。 並呼籲「全球爭取自由嘅國家同人民，都要支持電影，因為佢會代你發聲。」

Sir此番言論得罪了大陸的小粉紅，就連一個以他名字名命的微博帳號也被清空。小粉紅的言論離不開指他「賺夠了人民幣」、「思想不符合現代人」，又罵他的作品全是爛片等等。不過，亦有不少大陸網民見到有言論要求封殺杜Sir大感可笑，認為有些人過度敏感，自行對號入座，笑指這些網民「不是地溝油吃多了智商捉急? ​」。

杜琪峯認為全球的電影出現了一些問題，沒有指明哪一個國家，但大陸網民卻對號入座。

大陸網民挺杜琪峯敢言

微博有不少力撐杜Sir的言論，以下節錄了部份大陸網民評言︰

  • 杜琪峯的話，是一種悲鳴，是電影捍衛者的預言。以杜琪的低調和留白習慣，他直白的話，代表他最大的憂心忡忡，和無法坐視不理。殺死電影和文藝的，無非兩把武器，權力的閹割和控制。低級消費和審美的泛濫。前者讓電影人收斂表達，後者讓表達變異。
  • 杜導的《黑社會》系列展現了中國幾千年來權力運作的真實邏輯。今天，這種黑幫邏輯依舊成立，《狂飆》就是個例證，並且它嚴重扼殺創作自由，這是杜導發火的根本原因。
  • 很勇敢的發言，所謂的百花齊放已經消失很久了，電影越來越強調為政治服務。時代又走到一個輪回。
  • 杜琪峯說了句真話就被鐵拳砸了，我的想法跟三年前一樣，老中這地方就不太配擁有真正的藝術。
  • 杜琪峰的事情……我們這代人正在經歷第二次文ge ​(文革)
  • 甚麼不都讓說了，批判一下現在電影圈環境立馬被封殺，服了
  • 杜琪峯要是就講了那麼幾句就被封殺的話，此地電影才是真要完蛋吧
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