杜琪峯與Anson Lo新戲拍10日便停工 對香港情感好複雜成主因

杜琪峯出品兼監製的《三命》現正在ViuTV熱播中。日前杜Sir到多哈出席電影學院活動時，接受外媒《Deadline》及《Screen Daily》的訪問，大談自己的工作動向，並提到自己對香港的情感。當中他透露與盧瀚霆(Anson Lo)合作的新戲僅拍了10日便停工，便稱「我完全沒有感覺，不知道如何拍下去，所以只好等一等。」

人一有希望，就會有好多負擔 杜Sir表示該片沿用一貫飛紙仔的拍法，至於故事詳細內容就暫時未能透露，只謂該電影想帶出「希望」這個主題。「如果人一有希望，就會有好多負擔，我一直都在構思一個關於香港及香港人的故事。」他坦言自己只有粗略的想法，但未夠成熟。他說︰「第一件事要先處理我對香港的感覺，我嘗試了很多次，甚至想離開香港去想劇本，但不成功，我好希望可以在3個月內完成。」他坦言如果真的想完成是很容易，但這樣做的話就不是他自己，因此這個成為他最大的難題。

Anson Lo與杜Sir合作的電影早前再開工，杜Sir在訪問中稱拍了10日便停拍，因為自己找不到感覺。

思考意義 他又提到香港電影的低潮，特別是近幾年，他覺得生命的價值、很多事物的價值都改變了，「你需要嘗試去接受，這就是我無法拍下去的原因。」他指不只是審查問題，「我想說的是價值，人生的意義，你正在追求甚麼，在追求它甚麼的價值。我可能不容易過富查，我也可以拍任何的電影，但要問自己你為何而拍，這個問題一直存在我腦海中。」雖然如此，杜Sir還要鼓勵新晉的電影繼續拍，只要有機會就要拍，當然他也明白很難找到資金。

《黑社會 3 》一定香港拍 他表示如果能完成跟Anson Lo合作的電影，便會在年底到北海道開拍一部電影，這是一部關於黑幫的電影並有意找梁朝偉合作。杜Sir透露有跟梁朝偉接洽並謂︰「我希望能夠在他退休或我退休前，可以再合作拍一部電影。」談到《黑社會3》，他希望能有一天可以成事，但現時並不是一個好的時機，並指如果這部電影不是在香港拍是沒有意思。