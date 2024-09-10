杜自持開心獲師傅顧嘉煇贈音樂秘笈 下月率41位樂手演奏

著名音樂人杜自持將於2024年10月2日和3日假座香港大會堂音樂廳舉行「THE ANDREW TUASON杜自持管弦樂團ORCHESTRA」音樂會，由杜自持擔任指揮、41位管弦樂手演奏，向音樂巨匠珀西．費思（Percy Faith）及亨利．曼西尼（Henry Mancini）致敬，音樂會將於晚上8時隆重舉行，票價分別為$420、$360、$280及$220，並於城市售票網發售。

繼兩年前的「爵士．樂」系列：《杜自持大樂隊》音樂會大獲好評後，他再次攜手音樂界的精英，為觀眾帶來一場精彩的音樂演出。音樂會的曲目精心挑選，包括許多耳熟能詳的荷里活經典金曲，有《傻豹》主題曲、電影《珠光寶氣》主題曲《Moon River》、《玉女迎春》主題曲《A Summer Place》等，重溫1950至1980年代的影視佳作。