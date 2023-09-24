杭州亞運｜幕後花絮逐個捉！何雁詩馬曉晴葉姵延為HoyTV做主持 孫玥與觀眾合照有難度

杭州亞運昨日開幕，今屆由HoyTV投得直播權，並請來前羽毛球亞運金牌得主葉姵延、前花式溜冰運動員馬曉晴及前高爾夫球港隊代表何雁詩擔任嘉賓主持。眾人昨晚到奧海城出席「亞運開幕全城睇」前哨派對，與現場觀眾大玩遊戲兼看開幕禮，同場前中國國家女排隊長孫玥。

在活動開始前，馬曉晴因主持經驗較場少，所以自己站在一旁不停記稿，當有途人邀她合照時，亦來者不拒。由於何雁詩、葉姵延及孫玥到奧海城出席活動前，還要先到九龍公園出席由康文署舉辦的「亞運直播區啟動禮」所以她們到場後立即急急換衫。

何雁詩孫玥身高大差距

大會安排她們跟在場的觀眾玩遊戲，先後挑戰排球跟羽毛球，當亞運開幕開始之後，眾人回到後台隨了接受傳媒訪問外，更跟在場人士影相。由於馬曉晴及何雁詩都在做訪問，所以在場人士主攻跟孫玥及馬曉晴拍照，當中以孫玥最受歡迎。縱使大會設有圍欄，但當欄外有人想跟孫玥拍照時，她亦來者不拒。由於孫玥身高是1.86米，因此有途人跟她自拍時，難度超高，除了伸直手外，甚至要趷高腳才可以跟她成功合照到。

孫玥的10歲囡囡何嘉睿亦有到場，身形嬌少的何雁詩跟對方囡囡站在一起時，亦都要趷高腳才跟對方看上去差不多高，非常搞笑。何雁詩亦笑言站在孫玥旁邊，自己像小矮人。