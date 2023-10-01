熱門搜尋:
中秋節2023 杭州亞運 AIRSIDE MBTI 恒大 雙屍命案 流感 十一國慶 月餅 網上熱話 香港夜繽紛 張家朗 iPhone 15 JPEX 林作 大閘蟹2023 綠色債券 福島核污水 好去處 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 行山路線 樓市 日本旅遊 MIRROR 免費機票 澳門好去處 食譜 日圓匯率 姜濤 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-01 18:45:00

杭州亞運｜香港棒球隊今對戰韓國 胡子彤未有隨行不忘為隊友打氣︰好好發揮！

分享：
胡子彤今年花不少時間在棒球上，與青年軍合照。

胡子彤今年花不少時間在棒球上，與青年軍合照。

杭州亞運今日有男子棒球分組賽進行，香港會先跟南韓較量，繼而再與泰國及中華台北隊交手。香港隊與韓國隊的比賽於傍晚630分舉行，明日及後日中午12時便會先後跟泰國及中華台北比賽。香港棒球代表隊已於上月28日到杭州準備，而今次焦點當然落在去年歸隊的胡子彤身上，惟根據官方網站列出的球員名單，未見他的名字，機場大合照也未見到他的踪影。

Ad Block
胡子彤重歸棒球隊，但無緣參與杭州亞運。 香港棒球隊於上月底出發到杭州準備。

重歸棒球隊 盼可出戰亞運

胡子彤去年重歸棒球隊並多次出賽，他過去在訪問中表示希望可以代表港隊出戰亞運，但他表示自己仍需視乎工作安排。當年18歲的他已出戰廣州亞運，其後再代表香港參加仁川亞運，於18年因為拍攝《怒火》，未能隨港隊前往雅加達參加亞運比賽。今年他再以港隊成員身份落場參加國際棒球公開賽，及到泰國出戰亞洲盃東區賽。早於今年7月，他上載大談自己的棒球生涯的訪問照，他留言道︰「感激有人幫我把這段『再』重返球場的感受記錄下來，一路都不敢把話説得太「死」，畢竟一天還沒有出發，也不能跟大家說我出戰杭州亞運。但的確，這一年半的時間，除了工作，就是訓練。為的可能只是對自己的一個承諾。」

胡子彤在社交平台分享港隊賽程。 香港棒球隊的名單未見胡子彤的名字。

集訓相處更重要

雖然胡子彤未能參與今屆亞運，但他仍不忘為隊友打氣。他透過經理人回覆傳媒︰「多謝各位由我重返球場嘅時光。能夠一齊出隊固然開心，但個啲嘅相處時間對我來講係更加重要。希望球隊可以好好享受過程，好好發揮，達成賽前嘅目標，成為業餘最強！！期待佢哋返香港之後，同我分享杭州亞運嘅細節，之後繼續一齊訓練，準備其他比賽！！」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受