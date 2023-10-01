杭州亞運｜香港棒球隊今對戰韓國 胡子彤未有隨行不忘為隊友打氣︰好好發揮！

杭州亞運今日有男子棒球分組賽進行，香港會先跟南韓較量，繼而再與泰國及中華台北隊交手。香港隊與韓國隊的比賽於傍晚6時30分舉行，明日及後日中午12時便會先後跟泰國及中華台北比賽。香港棒球代表隊已於上月28日到杭州準備，而今次焦點當然落在去年歸隊的胡子彤身上，惟根據官方網站列出的球員名單，未見他的名字，機場大合照也未見到他的踪影。

重歸 棒球隊 盼可出戰亞運 胡子彤去年重歸棒球隊並多次出賽，他過去在訪問中表示希望可以代表港隊出戰亞運，但他表示自己仍需視乎工作安排。當年18歲的他已出戰廣州亞運，其後再代表香港參加仁川亞運，於18年因為拍攝《怒火》，未能隨港隊前往雅加達參加亞運比賽。今年他再以港隊成員身份落場參加國際棒球公開賽，及到泰國出戰亞洲盃東區賽。早於今年7月，他上載大談自己的棒球生涯的訪問照，他留言道︰「感激有人幫我把這段『再』重返球場的感受記錄下來，一路都不敢把話説得太「死」，畢竟一天還沒有出發，也不能跟大家說我出戰杭州亞運。但的確，這一年半的時間，除了工作，就是訓練。為的可能只是對自己的一個承諾。」