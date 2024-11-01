東京國際電影節｜劉青雲主演翁子光新作《爸爸》辦世界首映 時隔六年再有港片入圍主競賽單元爭大獎

由影帝劉青雲、⾕祖琳領銜主演，錢小蕙監製，孫霏聯合監製，延續《踏血尋梅》風格，導演翁子光再度聚焦社會邊緣人，新作《爸爸》將搶先於東京國際電影節作世界首映，並入圍主競賽單元！時隔六年再有港產片出戰東京國際電影節主競賽單元，亦是本屆唯一一部於東京國際電影節中入圍角逐櫻花大獎的港產片。《爸爸》世界首映前夕，導演翁子光親撰長文，感謝東京國際電影節對《爸爸》的肯定及案件中的父親對電影改編的支持。

《爸爸》已在東京國際電影節上舉行了全球首映，並代表香港參加主競賽單元。本就演技超卓的影帝劉青雲，在《爸爸》中的心碎演繹再次令人折服，更上一層樓！連電影節評審亦被驚艷，不得不選入電影節！

電影播放結束後，觀眾們在未完場便紛紛起立歡呼，現場氣氛熱烈。主演谷祖琳和演兒子的蘇文濤更是感動得熱淚盈眶。導演翁子光在發言中提到，怎樣在電影中展現血緣之間這種非筆墨能形容的情感和牽絆，是他經常思考的課題和挑戰。飾演媽媽的谷祖琳表示，對於能夠參與導演翁子光最喜歡的一部作品，她相當感激。谷祖琳直言，「要去預備呢個角色好難，因為要掏空自己。」但導演翁子光和劉青雲的投入令現場氛圍很好，令她在現場更容易進入角色和情緒。