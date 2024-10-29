東京國際電影節｜梁朝偉任評審主席感光榮 盧鎮業如願搵綾瀨遙集郵

日本年度影壇盛事第37屆東京國際電影節已在昨日(10月28日)開鑼，直至11月6日於東京舉行，今屆評審團陣容強勁，香港影帝梁朝偉擔任評審主席，評審團還有香港導演杜琪峯、日本女星橋本愛、法國女星Chiara Mastroianni及匈牙利女導演Ildiko Enyedi。評審團五人昨日行完紅地氈後，今日再次由梁朝偉率領眾人出席記者會見傳媒，偉仔先以日文跟大家打招呼，接住表示可以再到東京感到高興，而成為評審主席更加是十分光榮。

今年東京國際電影節有不少香港電影參展，包括由高先電影有限公司全球發行的電影《虎毒不》，獲電影節「女性賦權單元」的提名並將在日本首映，成為首部入選該單元的港產片，為這部以女性為主導的作品增添了深遠的意義。導演陳小娟及主角談善言、盧鎮業（小野）專程飛到日本出席電影節的開幕典禮，踏上紅地氈星光熠熠氣勢十足！