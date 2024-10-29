東京國際電影節｜梁朝偉任評審主席感光榮 盧鎮業如願搵綾瀨遙集郵

日本年度影壇盛事第37屆東京國際電影節已在昨日(10月28日)開鑼，直至11月6日於東京舉行，今屆評審團陣容強勁，香港影帝梁朝偉擔任評審主席，評審團還有香港導演杜琪峯、日本女星橋本愛、法國女星Chiara Mastroianni及匈牙利女導演Ildiko Enyedi。評審團五人昨日行完紅地氈後，今日再次由梁朝偉率領眾人出席記者會見傳媒，偉仔先以日文跟大家打招呼，接住表示可以再到東京感到高興，而成為評審主席更加是十分光榮。
今年東京國際電影節有不少香港電影參展，包括由高先電影有限公司全球發行的電影《虎毒不》，獲電影節「女性賦權單元」的提名並將在日本首映，成為首部入選該單元的港產片，為這部以女性為主導的作品增添了深遠的意義。導演陳小娟及主角談善言、盧鎮業（小野）專程飛到日本出席電影節的開幕典禮，踏上紅地氈星光熠熠氣勢十足！
歐鎮灝執到正登場
《虎毒不》作為首部入圍電影節「女性賦權單元」的港產片，在戲中飾演新手媽媽的談善言以一襲型格西裝搭配過膝長靴走上東京紅地氈，時尚又不失女性韻味，綠色毛衣更是為紅地氈帶來一抹清新！首次走上東京紅地氈的心情既榮幸又興奮：「今次是我第一次參與東京國際電影節，而且可以與《虎毒不》團隊一起行紅地氈，還遇上很多喜愛的日本演員，很慶幸能夠參與其中。另外，這次造型選了中性打扮是希望跟電影裏的角色造型有反差，而且配合電影入圍電影節『女性賦權單元』，想為女性帶來一點力量。」再次踏上東京國際電影節紅地氈的盧鎮業身穿灰黑色西裝外套搭配大地色領呔和襯衫，型格又典雅，完美展現小野形象和氣質，他表示：「好開心！紅地氈兩旁的觀眾都好熱情，開幕典禮的表演及介紹好感受到東京電影節對電影的熱愛和尊重。」談善言與盧鎮業都有各自心儀的日本演員，希望能在影展中與他們有緣遇上，談善言表示：「感受到日本觀眾十分熱情，在紅地氈上遇到大家很熱情地跟我們打招呼，令我十分期待放映的時候，跟大家來一個深入的交流，及期待觀眾的反應，加上日本的家庭觀念跟香港有差異，期待不同文化觀眾的觀後感。」盧鎮業則希望：「能夠在紅地氈遇到綾瀨遙、菊池凜子、水原希子、山田孝之、松島豐，非常難得！如果可以見到開幕電影《十一人の賊軍》主演仲野太賀就心滿意足！」結果《虎毒不》團隊在盛會上跟綾瀨遙合照留念。
另一方面，P1X3L成員歐鎮灝（George）演出的港產片《不赦之罪》亦亮相東京電影節，聯同導演林善、導演譚善揚、陳書昕、陳紫萱、監製廖婉虹一同行紅地氈，George穿西裝執到正登場，十分有型！