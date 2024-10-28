東京國際電影節｜《破．地獄》入圍焦點單元 許冠文黃子華衛詩雅行紅氈

第37屆東京國際電影節今日開幕，來自各地作品參展和競逐獎項，演員陸續亮相行紅地氈。電影《破．地獄》入選世界焦點單元，片中演員許冠文、黃子華、衛詩雅盛裝亮相，邊行紅氈邊與觀眾、傳媒揮手。衛詩雅兩日前IG出po示範靚衫造型，為出席電影節作準備，並留言：「心情緊張又興奮，期待東京之行。」此外，劉青雲主演的《爸爸》入圍主競賽單元，黃秋生主演《不赦之罪》入圍亞洲未來單元，《淪落人》導演陳小娟新作《虎不毒》亮相今屆新增的女性賦權單元。

米倉涼子悲傷亮相

劇集《Doctor X》的國寶級演員西田敏行日前離世，與他合作多年的米倉涼子大受打擊。《劇場版Doctor X》亦是今屆電影節參展作品，涼子與同片拍檔岸部一德行紅氈。據日媒報道，涼子因悲傷過度，曾考慮不參加電影節。但經過多位片中演員開解，最後一刻才決定出席。另外，日本多位重量級演員亦有亮相紅氈，包括《Sunset．Sunrise》的菅田將暉與三宅健、《劇場版孤獨美食家》的松重豐、《外道之歌》的龜梨和仔與窪塚洋介、《十一人之賊軍》的山田孝之和野村周平等。