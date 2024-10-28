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娛樂
2024-10-28 17:44:23

東京國際電影節｜《破．地獄》入圍焦點單元 許冠文黃子華衛詩雅行紅氈

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《破．地獄》演員亮相東京國際電影節。電影入圍世界焦點單元。

《破．地獄》演員亮相東京國際電影節。電影入圍世界焦點單元。

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37屆東京國際電影節今日開幕，來自各地作品參展和競逐獎項，演員陸續亮相行紅地氈。電影《破．地獄》入選世界焦點單元，片中演員許冠文、黃子華、衛詩雅盛裝亮相，邊行紅氈邊與觀眾、傳媒揮手。衛詩雅兩日前IGpo示範靚衫造型，為出席電影節作準備，並留言：「心情緊張又興奮，期待東京之行。」此外，劉青雲主演的《爸爸》入圍主競賽單元，黃秋生主演《不赦之罪》入圍亞洲未來單元，《淪落人》導演陳小娟新作《虎不毒》亮相今屆新增的女性賦權單元。

衛詩雅發布IG限時動態報道紅氈盛況。

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衛詩雅行紅氈不停與觀眾揮手。

衛詩雅行紅氈不停與觀眾揮手。

杜琪峯梁朝偉壓軸登場

今屆東京國際電影節評審團陣容強勁，梁朝偉擔任評審主席，導演杜琪峯、日本女星橋本愛、法國女星Chiara Mastroianni、匈牙利女導演Ildiko Enyedi擔任評審員。評審團5人行紅氈時，偉仔大受傳媒、觀眾歡迎，他表現親民為群眾簽名。

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梁朝偉擔任評審主席，杜琪峯等人為評審員。

梁朝偉擔任評審主席，杜琪峯等人為評審員。

相識多年的好友西田敏行離世，米倉涼子強顏歡笑出席電影節。

相識多年的好友西田敏行離世，米倉涼子強顏歡笑出席電影節。

米倉涼子悲傷亮相

劇集《Doctor X》的國寶級演員西田敏行日前離世，與他合作多年的米倉涼子大受打擊。《劇場版Doctor X》亦是今屆電影節參展作品，涼子與同片拍檔岸部一德行紅氈。據日媒報道，涼子因悲傷過度，曾考慮不參加電影節。但經過多位片中演員開解，最後一刻才決定出席。另外，日本多位重量級演員亦有亮相紅氈，包括《SunsetSunrise》的菅田將暉與三宅健、《劇場版孤獨美食家》的松重豐、《外道之歌》的龜梨和仔與窪塚洋介、《十一人之賊軍》的山田孝之和野村周平等。

金戀中的綾瀨遙罕有地性感出席。

金戀中的綾瀨遙罕有地性感出席。

山田孝之(右)的《十一人之賊軍》是電影節的開幕電影。

山田孝之(右)的《十一人之賊軍》是電影節的開幕電影。

《Sunset．Sunrise》的菅田將暉與三宅健。

《Sunset．Sunrise》的菅田將暉與三宅健。

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