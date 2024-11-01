東京國際電影節｜許恩怡孖廖子妤現身東京 為新片《搖籃凡世》出席日本首映禮

第37屆東京國際電影節日前揭幕，多套香港電影赴日參展與角逐獎項，梁朝偉擔任電影節評審團主席、評審團還有導演杜琪峯，星光熠熠。香港與馬來西亞聯合攝製的電影《搖籃凡世》導演張吉安，聯同出品人林錦成、監製黃巧順與龍國瑤、主演許恩怡（Natalie）與廖子妤（Fish）等，日前一同在當地出席此盛事，並主持世界首映與分享座談會。 《搖籃凡世》是一部人文關懷和女性議題相關的電影，電影於馬來西亞雪隆一帶取景，故事講述吉隆坡一所24小時營運的棄嬰保護艙，每一位女性志工，日以繼夜地發揮 「母性」天職，成為挽救初生嬰兒的搖籃手，但是她們過往卻同樣承受過性別不公的傷害。

首映禮後觀眾反應非常熱烈，並紛紛向導演及演員們提問，電影中Natalie飾演一個懷孕少女，經歷她從未經歷過的歧視與欺凌，相當挑戰，而昨天是Natalie首次在銀幕看《搖籃》成品，她說：「因為自己一年前拍攝嘅時候，已經覺得自己好了解個角色，今次第一次坐喺戲院、以觀眾嘅角度去睇成套戲，加埋剪接、音樂、調色等等，就覺得自己對故事講嘅一啲社會問題有再探入啲嘅了解，團隊真係好勁，Fish好犀利！每一個群演都好厲害！」

Natalie於2021年憑《燃野少年的天空》奪最佳新人獎，今年已是第三年參加東京電影節，別有一番體會，她說：「今次嚟電影節，感受到電影真係一種國際嘅語言，上年同《但願人長久》嘅團隊嚟到，係以香港嘅背景嚟探索，探討毒品嘅一啲主題。今次就係用馬來西亞嘅背景嚟探索，女性、宗教同文化嘅故事，所以今次有得嚟東京電影節分享我哋嘅作品，真係好榮幸。最有趣嘅地方係同劇組嘅人一齊嚟到電影節，見到佢哋嘅感覺就好似喺學校出面見到你老師，大家都打扮得好靚，同拍攝期間見到嘅大家完全唔同，成件事好完美。好多謝日本觀眾，佢哋係第一個睇呢套戲嘅，請大家多多支持！」