東京國際電影節｜談善言《虎毒不》入圍女性賦權單元港產片

由談善言、盧鎮業主演的《虎毒不》入圍今屆東京國際電影節新設的女性賦權單元，成為首部入選此單元的港產片。

《淪落人》導演陳小娟第二部長片《虎毒不》聚焦於現今女性育兒困境，入圍今屆東京國際電影節新設的女性賦權單元，成為首部入選此單元的港產片。《虎毒不》由談善言、盧鎮業主演，與彭杏英、馮素波、區嘉雯、太保、強尼、文頌嫻等攜手傾力演出。電影將於東京國際電影節作日本首映，先導海報亦於今日正式曝光。

日本年度影壇盛事第37屆東京國際電影節將於10月28日至11月6日舉行，主辦方今日（25日）公布入圍名單。由高先電影有限公司全球發行的電影《虎毒不》將於東京國際電影節作日本首咉並入圍女性賦權單元。

導演陳小娟表示：「無論是作為一名觀眾還是導演，我都深深感受到電影作品欠缺了女性視角與故事，也因此一直希望我的作品中能展示出更多女性的不同面貌，而《虎毒不》更是聚焦在女性成為母親後的困境，是一個由女性、母親視角出發創作的女性、母親故事，並由比普遍電影製作要多的女性台前幕後傾力完成，這樣的作品被選入了東京國際電影節的女性賦權單元實在是別具意義，我很榮幸也很期待與關注女性議題的觀眾、電影人相聚！」

今年東京國際電影節成為首個與國際組織Collectif 50/50簽署協議的亞洲電影節，新設女性賦權單元旨在突出這些新興聲音，表彰女性電影人貢獻，並希望進一步拓寬未來電影的視野。《虎毒不》成為首部入選女性賦權單元的港産片為女性發聲。

由談善言、盧鎮業主演的《虎毒不》入圍今屆東京國際電影節新設的女性賦權單元，成為首部入選此單元的港產片。

此片早前入圍第29屆韓國釜山國際電影節新浪潮（New Currents）競賽組別，角逐新浪潮大獎！該電影亦獲得了金馬創投會議「FPP前瞻視野獎」、更入選了「HAF邁進康城計劃」並同時奪得「香港地區製作中（WIP）項目大獎」。

在戲中飾演新手媽媽的女主角談善言表示：「好開心《虎毒不》可以入到東京國際電影節，尤其是一套關注女性及母親的電影入到女性賦權的單元，就好像作為一個母親有被看見及擁抱的感動，為電影增添一種力量和意義，亦很期待到電影節觀看其他女性電影。」

作為戲中主要男性角色飾演新手爸爸盧鎮業表示：「榮幸能再度參與東京國際電影節。今次當新手爸爸的角色對我來說是新鮮的演出經驗。期待到時能會日本觀眾交流湊仔經！」