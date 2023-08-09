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娛樂
2023-08-09 22:08:33

東京愛情動作故事｜羽田愛+金子Mihiro+古川伊織相繼現身 傳有重磅級AV女優加盟

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《東京愛情動作故事》除了有相澤南，還有9位AV女優參演。

《東京愛情動作故事》將於myTV SUPER播出，劇集由10位女優參演，除了相澤南外，其餘女優身份亦陸續公開，現時官方會每日公布一名女優身份，有份參與該劇的有古川伊織、金子Mihiro 及羽田愛，有指劇集還有重量級AV女優參與，身份則有待官方宣布。

官方已公布4位女優身份。

古川伊織 30歲

古川伊織2012年底出道之後，人氣高漲，在第64回的SOD大賞中拿下「優秀女優賞，擁有C級上圍的她靠住鄰家女孩的感覺，成功俘虜不少男生。

Mihiro 41歲

現年41歲的Mihiro(原名朝美穗香曾是超人氣女優，最初以寫真偶像出道，其後轉戰成人界，亦是AV女團「惠比壽麝香葡萄」初代成員2010年引退之後，轉戰演藝界發展，21年有份客串NETFLIX製作的影集《全裸監督SERIES 2》，並飾演SM孃一角，同年宣布改名叫「金子美廣」。

羽田愛 33歲

羽田愛於2010年出道，更獲SOD大賞的「最優秀新人女優獎」，擁有F級上圍的她一直備受追捧。雖然她未有宣布引退，但自2018年之後，再未有新作推出。對香港網民來說，經常指吳若希跟羽田愛似樣，而吳若希亦曾回應表示很羨慕對方的身材，對網民稱她為「羽田若希」相當受落，奈何自己卻是「羽田機場」。

 

吳若希直言對「羽田若希」這個稱號很受落。

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