東京愛情動作故事｜羽田愛+金子Mihiro+古川伊織相繼現身 傳有重磅級AV女優加盟

《東京愛情動作故事》將於myTV SUPER播出，劇集由10位女優參演，除了相澤南外，其餘女優身份亦陸續公開，現時官方會每日公布一名女優身份，有份參與該劇的有古川伊織、金子Mihiro 及羽田愛，有指劇集還有重量級AV女優參與，身份則有待官方宣布。

古川伊織 30歲 古川伊織於2012年底出道之後，人氣高漲，在第64回的SOD大賞中拿下「優秀女優賞」，擁有C級上圍的她靠住鄰家女孩的感覺，成功俘虜不少男生。

Mihiro 41歲 現年41歲的Mihiro(原名朝美穗香) 曾是超人氣女優，最初以寫真偶像出道，其後轉戰成人界，亦是AV女團「惠比壽麝香葡萄」初代成員。2010年引退之後，轉戰演藝界發展，21年有份客串NETFLIX製作的影集《全裸監督SERIES 2》，並飾演SM孃一角，同年宣布改名叫「金子美廣」。