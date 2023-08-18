東京愛情動作故事｜10名日本女優大集結 A0毒男尋找「陰毛」解鎖超能力

《東京愛情動作故事》講述香港A0毒男周國斌遠赴東京，於AV店遇上黑衣人並賦予他十項不同的超能力，只需要找到施予超能力對象的一條陰毛便可解鎖。每集阿斌於不同地方巧合地遇上不同女優，憑藉尋找陰毛解鎖超能力，發生不同趣事，而阿斌亦開始更了解每個女優背後的經歷，譜出十段東京愛情動作故事。

myTV SUPER最新購入的劇集《東京愛情動作故事》，明天8月19日（星期六）正式上架。是次破天荒有10位日本人氣女優合拍電視劇，她們一改成人影片女優之身分，以專業演員一面出演作品。由10名女優羽田愛、天使萌、古川伊織、八掛海、Mihiro、楪可憐、相澤南、山手梨愛、河北彩花、桃乃木香奈和男主角陳啟榮主演，大冢匡將、李華龍、黃滙傑、廖熙琳共同出演。

今次出演的10位演員皆大有來頭，雲集3代退役及現役的女優。 80年中出生的曾客串NETFLIX《全裸監督SERIES 2》的金子美廣Mihiro 、繼2018年後再次回歸幕前的羽田愛，90年代出生的以鄰家女孩形象虜獲粉絲的古川伊織、也曾是惠比壽麝香葡萄成員的天使萌、早前6月宣佈退役的相澤南、天使臉魔鬼身材的桃乃木香奈、自出道就人氣高企的河北彩花，00後代表則有「九州最強Body」山手梨愛、曾獲清水健公開讚許的八掛海，以及2021年才出道但人氣一直火熱上升的楪可憐。

《東京愛情動作故事》製作、情節和場景也都精心編排。為期2個月拍攝期間，因日本女優拍攝文化與香港的各有不同，所以需多花時間互相了解，而最後各人亦專業地完成台前幕後滿意之作品。情節方面，故事中男主角遇見女優後可以解鎖「讀心術」、「透明人間」、「動作同步」及「時間停頓」等超能力，為劇集營造輕鬆搞笑的氣氛。拍攝地除了有東京著名地標外，還特意到有名的「那個泳池」取景，這些細節也不容錯過。

本星期上架的首2集主角分別是天使萌及羽田愛。第一次來到日本東京的周國斌，首先在夾公仔店遇上天使萌，憑著超能力「讀心術」聽到天使萌心聲，阿斌成功拉近與天使萌之間的距離。第二天在女裝內衣店兼職的阿斌，遇到大白天已喝醉的羽田愛，解鎖「透明人間」的超能力，並默默守護對方，二人最後更成為好友。劇集主題曲《女子本色》特意找來戴祖儀唱出，以廣東話與日語，配以明快緊湊之節奏演繹女人自立堅強一面，不失日系風格地配合到故事氛圍。