日本藝能界「渣男」東出昌大因2020年爆出不忠，當時背着妻子渡邊杏，與未成年女星唐田英里佳發展不倫戀，同年與渡邊杏離婚，東出與杏所生的三名子女由女方撫養，由於東出一直標榜好男人形象，醜聞曝光後令他工作歸零，更要隱居深山，怎料去年再受大眾關注，還接拍電影逐步復出，今日他直認跟現任女友松本花林已經再婚，事關對方目前陀B，東出明年初將再做老竇。

東出昌大年初分享野人生活

2022年到到深山生活的東出昌大，透過雜誌連載專欄宣布再婚，其另一半是兩年前因工作相識的前女星松本花林，而東出於今年初在電視節目分享野人生活，當時其身訪多了三位女星相伴，分別是27歲的烏森麻藤、29歲的齊藤遊成、25歲的松本花林，消息曝光後，東出曾否認跟三人是情侶關係，並強調處於單身狀態。如今，東出表示跟松本花林初時同住深林並非同居，大家是住在不同的小屋，而他因為愛犬經常需要女方照顧，兩人互動越來越多，繼而萌生愛情，並在今年夏天得知松本花林已經懷孕，預產期是明年春天，東出稱：「我們將成為孩子的父親和母親，同時結為夫妻。」