東張女神投票 何沛珈、吳幸美、李旻芳列三甲 梁敏巧、陳懿德無緣（多圖）

東張女神投票 何沛珈、吳幸美、李旻芳列三甲 梁敏巧、陳懿德無緣

TVB節目《東張西望》以報導社會熱點及民生議題廣受歡迎，而東張女神亦成為網民討論嘅議題。而由節目衍生嘅網上頻道「東張+」，近日為咗慶祝推出1週年，搞咗個「你最支持的東張女神」投票活動，候選名單分別有：李旻芳、吳幸美、何沛珈、梁敏巧、梁菁琳、黎寬怡、王嘉慧、陳瑞菱、陳懿德及廖倬竩。投票結果喺前晚（4日）終於出爐，頭三名排名不分先後，分別由吳幸美（Amy）、李旻芳（Lucy）及何沛珈（Roxanne）奪得。

東張女神三甲 吳幸美「斷片酒」成熱話 39歲吳幸美參選《2003年度香港小姐競選》，12強止步後便加入TVB，2009年開始主持《東張西望》，可以話係資深主持之一。吳幸美常於訪問期間勇於追問尋求真相，被封「正義女神」。而2016年真人示範「斷片酒」飲後反應引起唔少網民熱議。結果公佈後，吳幸美喺節目中發表得獎感受：「好榮幸我能夠入到三甲，多謝觀眾一直以嚟嘅支持，我會繼續努力，做好每一個工作㗎！」之後，佢再喺社交網站出PO「謝票」及賣廣告：「估唔到我可以入圍東張女神三甲，多謝觀眾投票比我同埋支持我哋嘅節。耶，我都有部 #mytvsuper 同100位幸運兒一齊睇好節目， 其實無論係男神女神，作為東張西望主持都係全力以赴，做到最好的。」 ▼ 東張女神三甲吳幸美 ▼

東張女神三甲 李旻芳「東張咪神」 36歲李旻芳曾報名參加《2012年度香港小姐競選》，參加2013年TVB藝員訓練班入行，兩年後獲安排主持《東張西望》，由外景主持做到兼任廠景主持，主持功力深厚及豐滿身形都得到網民關注，被封為「東張咪神」。李旻芳於2019年與拍拖六年嘅訓練班同屆同學黃耀英結婚，成為幸福人妻。 ▼ 東張女神三甲李旻芳 ▼