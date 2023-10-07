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娛樂
2023-10-07 10:05:26

東張女神投票 何沛珈、吳幸美、李旻芳列三甲 梁敏巧、陳懿德無緣（多圖）

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東張女神投票 何沛珈、吳幸美、李旻芳列三甲 梁敏巧、陳懿德無緣

東張女神投票 何沛珈、吳幸美、李旻芳列三甲 梁敏巧、陳懿德無緣

TVB節目《東張西望》以報導社會熱點及民生議題廣受歡迎，而東張女神亦成為網民討論嘅議題。而由節目衍生嘅網上頻道「東張+」，近日為咗慶祝推出1週年，搞咗個「你最支持的東張女神」投票活動，候選名單分別有：李旻芳、吳幸美、何沛珈、梁敏巧、梁菁琳、黎寬怡、王嘉慧、陳瑞菱、陳懿德及廖倬竩。投票結果喺前晚（4日）終於出爐，頭三名排名不分先後，分別由吳幸美（Amy）、李旻芳（Lucy）及何沛珈（Roxanne）奪得。

「你最支持的東張女神」投票結果出爐，三甲分別是吳幸美（Amy）、李旻芳（Lucy）及何沛珈（Roxanne）（《東張西望》截圖）

「你最支持的東張女神」投票結果出爐，三甲分別是吳幸美（Amy）、李旻芳（Lucy）及何沛珈（Roxanne）（《東張西望》截圖）

東張女神三甲 吳幸美「斷片酒」成熱話

39歲吳幸美參選《2003年度香港小姐競選》，12強止步後便加入TVB，2009年開始主持《東張西望》，可以話係資深主持之一。吳幸美常於訪問期間勇於追問尋求真相，被封「正義女神」。而2016年真人示範「斷片酒」飲後反應引起唔少網民熱議。結果公佈後，吳幸美喺節目中發表得獎感受：「好榮幸我能夠入到三甲，多謝觀眾一直以嚟嘅支持，我會繼續努力，做好每一個工作㗎！」之後，佢再喺社交網站出PO「謝票」及賣廣告：「估唔到我可以入圍東張女神三甲，多謝觀眾投票比我同埋支持我哋嘅節。耶，我都有部 #mytvsuper 同100位幸運兒一齊睇好節目， 其實無論係男神女神，作為東張西望主持都係全力以赴，做到最好的。」

東張女神三甲吳幸美

東張女神第7位：吳幸美IG14.9KFollwers（吳幸美 IG） 東張女神第7位：吳幸美IG14.9KFollwers（吳幸美 IG） 東張女神第7位：吳幸美IG14.9KFollwers（吳幸美 IG） 東張女神第7位：吳幸美IG14.9KFollwers（吳幸美 IG） 東張女神第7位：吳幸美IG14.9KFollwers（吳幸美 IG） 東張女神第7位：吳幸美IG14.9KFollwers（吳幸美 IG） 東張女神第7位：吳幸美IG14.9KFollwers（吳幸美 IG） 東張女神第7位：吳幸美IG14.9KFollwers（吳幸美 IG） 吳幸美的斷片酒表情在網上瘋傳（影片截圖） 吳幸美被震撼聲「睇住呀」嚇倒（影片截圖）

東張女神三甲 李旻芳「東張咪神」

36歲李旻芳曾報名參加《2012年度香港小姐競選》，參加2013年TVB藝員訓練班入行，兩年後獲安排主持《東張西望》，由外景主持做到兼任廠景主持，主持功力深厚及豐滿身形都得到網民關注，被封為「東張咪神」。李旻芳於2019年與拍拖六年嘅訓練班同屆同學黃耀英結婚，成為幸福人妻。

東張女神三甲李旻芳

東張女神第3位：李旻芳IG 56.1K Follwers 東張女神第3位：李旻芳IG 56.1K Follwers 東張女神第3位：李旻芳IG 56.1K Follwers 東張女神第3位：李旻芳IG 56.1K Follwers 東張女神第3位：李旻芳IG 56.1K Follwers 東張女神第3位：李旻芳IG 56.1K Follwers 東張女神第3位：李旻芳IG 56.1K Follwers 黃耀英 & 太太李旻芳 黃耀英 & 太太李旻芳 黃耀英 & 太太李旻芳 黃耀英 & 太太李旻芳 李旻芳與老公黃耀英同是愛狗之人。 李旻芳與Mui Mui的合照。

東張女神三甲 何沛珈曾任護士

27歲嘅何沛珈2020年參選香港小組競選，為選港姐放棄護士嘅工作，縱然五強止步，仍被TVB睇中，安排加入資訊節目《東張西望》擔任外景主持。何沛珈亦擔任《醫醫，我不想再病了》護士小幫手，又加入處境劇《愛·回家之開心速遞》成為長駐角色。去年10月，何沛珈參加《香港小姐再競選》，再次穿上泳裝爭奪冠軍寶座，最後勇奪冠軍及「更上鏡小姐」獎項。自奪獎後，何沛珈工作機會開始增多，又於今年5月在無綫總經理曾志偉帶領下，亮相內地網紅「瘋狂小楊哥」直播，得寵程度相當高，絕對係上位小花之一。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

東張女神第1位：何沛珈 IG96.1K Follwers 東張女神第1位：何沛珈 IG96.1K Follwers 東張女神第1位：何沛珈 IG96.1K Follwers 東張女神第1位：何沛珈 IG96.1K Follwers 東張女神第1位：何沛珈 IG96.1K Follwers 東張女神第1位：何沛珈 IG96.1K Follwers 東張女神第1位：何沛珈 IG96.1K Follwers 何沛珈 何沛珈 何沛珈 何沛珈 何沛珈
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