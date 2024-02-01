東張女神鄧凱文處女拍綜藝水着上陣 孖郭柏妍古裝Look打邊爐

一共十集的TVB旅遊飲食節目《大灣區美味好玩攻略》，於周四、五晚10點半在翡翠台播映最後兩集，該節目由麥長青(麥包)、江美儀擔任主持。本周繼續有「芊芊」郭柏妍擔任嘉賓，夥拍首次拍攝旅遊節目的「東張女神」鄧凱文，兩位青春可人的美女藝員帶大家上山下海，更大方以水着上陣浸溫泉！

鄧凱文自爆夢幻婚禮條件

本周《大灣區美味好玩攻略》將帶觀眾遊走惠州及深圳，今晚(1日)一集率先 玩轉惠州，四人先後遊覽水東街、惠東縣臨海景點，一邊享受價值168元人民幣(約182元港幣)雙人輕食套餐，一邊欣賞一望無際、通向太平洋的蔚藍大海景色，當中水退才能前往的情人島、韓劇式浪漫礁石禮堂是情侶至愛打卡熱點。鄧凱文自揭夢想婚禮條件正是陽光與海灘，形容這處是「峇里島2.0」的 她，笑謂希望將來能在此舉行婚禮。隨後四人轉到以奧地利哈爾施塔特小鎮為建築藍本的五礦哈施塔特文旅小鎮遊玩，無論草坪、廣場、建築都充滿歐洲風情，鎮內有不少工作坊體驗活動啱晒一家大細遊玩，江美儀與郭柏妍「母女檔」上陣製作彩色朱古力，溫馨滿瀉。最後四人還挑戰膽色邊行玻璃橋邊欣賞美景！