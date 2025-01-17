東張女神「貓仔」黎寬怡分享與未婚夫相識經過 雙方曾等前度回頭終開花結果

《東張西望》女神黎寬怡（貓仔）下月即將嫁圈外男友阿Sing，而在舉行婚禮當天，正是二人的拍拖九周年。貓仔除大曬多張婚照，更大談二人相識經過。她透露讀書時曾參加時裝比賽的模特兒，而當時阿Sing則擔任攝影師，其後二人成為朋友，更不時與一大班朋友相約；一次約睇戲，其他朋友卻「偷步」睇了，剛失戀兩天的貓仔，決定膽粗粗直接約阿Sing睇戲。

貓仔表示當晚睇完戲後，忍不住失戀哀傷，向阿Sing分享對前度的思念，貓仔稱：「佢聽完之後完全冇嫌我煩，仲反過來安慰我，甚至分享佢唔少對前任嘅記掛，我先知道原來當時佢仍然好鍾愛佢前度，但就慘遭拋棄。最終我哋之間立下了一個協定，不如一起陪對方同行，如果等到任何一方嘅前度回頭，我哋嘅約定就告吹。當時，大家都期待前度嘅回歸，但冇諗到前度就等不到，反而遇見到彼此嘅好同真，慢慢地一齊笑、一齊喊、一齊扶持、一齊經歷、一齊成長。」 貓仔更公開大讚未來老公善良、溫柔、細心、富幽默感、孝順及有上進心，願意為自己夢想和所愛拼搏，「我欣賞佢識得享受生活同時，遇上逆境同困難，卻從來唔會怠慢，當然都係個靚仔嚟嘅！唯一缺點係對食物要求好高，好彩佢煮嘢食好叻，婚後佢會教我煮嘢食，唔使我餓死。」 至於生B計劃，她表示阿Sing與家人都鍾意小朋友，但她私心想遲啲，「因為阿Sing超級鍾意去旅行，但入行後七年以嚟，都只係同佢出過一次國玩，所以都好想緍後去多啲旅行，過下二人世界先。」