東張女神IG粉絲排行榜 全部都係落選港姐 吳幸美、陳懿德、梁敏巧輸畀「佢」？

TVB資訊節目《東張西望》以報導社會熱點及民生議題廣受歡迎，而東張女神亦成為網民討論嘅議題。最近東張+列出10名「東張女神」予觀眾投票，未知大家心水又係邊個？其實睇返10名「東張女神」IG粉絲人數，都已經呈現到佢哋嘅受歡迎程度，一齊睇吓根據IG粉絲人數嘅「東張女神」排名。而《東張+》票選結果將於10月4日節目內公布，相信到時結果都相差唔大。

東張女神第10位：廖倬竩IG5.5KFollwers 廖倬竩（Ivy）為2019年落選香港小姐，10強止步後加入TVB，被安排於明珠台財經節目《股市直擊》擔任主播及主持節目《港生活•港享受》。直至近日加入《東張西望》作主持，報道一宗西環某大廈升降機門夾住狗帶勒死唐狗意外時，廖倬竩以V領上衣及短褲上陣，加上採訪時有板有眼，被觀眾封為「東張新女神」。

東張女神第9位：梁菁琳IG6.8KFollwers 29歲梁菁琳（Katerina）係2021年落選港姐，去年加入《東張西望》，因採訪口才了得，秉承師姐們窮追不捨嘅精神，獲網民大讚採訪技巧出色，亦因經常穿著小性感造型採訪，令觀眾將焦點放於佢嘅身材與衣著之上。而其實梁菁琳參選香港小姐前係一名獸醫，當年花上6年時間修讀有關貓狗、農場動物及研究雀鳥胃部真菌感染嘅科目，以雙重一級榮譽於世界排名前50名的澳洲雪梨大學畢業，絕對係名符其實嘅才女。

東張女神第8位：黎寬怡IG10.6KFollwers 黎寬怡（貓仔）2017年參選港姐，之後透過藝員訓練班入行。不過，觀眾最記得佢成日情緒失控，除咗試過喺直播採訪白彪時撇甩對方去影大合照；又曾喺TVB劇集《大帥哥》祝捷晚會訪問張衛健、洪永城、蔡思貝及楊秀惠期間，突然眼泛淚光而最後爆喊收場。

東張女神第7位：吳幸美IG14.9KFollwers 39歲吳幸美參選2003年港姐入行，2009年開始主持《東張西望》，可以話係資深主持。吳幸美常於訪問期間勇於追問尋求真相，被封「正義女神」。而2016年真人示範「斷片酒」飲後反應引起唔少網民熱議，有網民狠批吳幸美喺到做戲。

東張女神第6位：陳瑞菱IG22.6KFollwers 今年先加入《東張西望》嘅陳瑞菱（Reina）係去年落選港姐，除咗與師姐一樣著貼身小背心採訪，其中一次更加喺鏡頭前唔顧儀態大啖食燒賣，被激讚貼地。陳瑞菱嘅背景都相當大來頭，自己係倫敦經濟學院管理學碩士一級榮譽畢業，母親則於香港擁有約20間美容中心。

東張女神第5位：陳懿德 IG 33KFollwers 25歲陳懿德（Rachel）於中文大學新聞及傳理系畢業，2021年參加香港小姐競選，最後八強止步，但仍獲TVB賞識簽約。2022年被安排加入《東張西望》，同時於《香港小姐再競選》勇奪季軍。去年聖誕，陳懿德廣邀一班TVB藝人好友到元朗豪宅開Party，有米家底受到網民關注。

東張女神第4位：王嘉慧IG 47.7K Follwers 王嘉慧（Cathy）參選2021年港姐時被視為三甲大熱人選之一，可惜大熱倒灶。而佢擁有高學歷兼強勁家底；出身於名校聖保羅男女中學，之後喺倫敦大學學院（UCL College）修讀心理學，並獲得一級榮譽及Dean‘s honour list；畢業返港後，再喺中文大學修讀法律博士，爸爸則係著名傢俱公司創辦人。王嘉慧加入《東張西望》曾因追訪個案收到「姦斬令」恐嚇訊息，令網民替佢擔心。

東張女神第3位：李旻芳IG 56.1K Follwers 李旻芳（Lucy）曾報名參加《2012年度香港小姐競選》，2013年TVB藝員訓練班入行，兩年後被安排主持《東張西望》，由外景主持做到兼任廠景主持，主持功力深厚及豐滿身形都得到網民關注，被封為「東張咪神」。李旻芳於2019年與拍拖六年嘅訓練班同屆同學黃耀英結婚，成為幸福人妻。

東張女神第2位：梁敏巧 IG75.5K Follwers 梁敏巧（Maggie）畢業於樹仁大學新聞與傳播學系，曾任記者至2019年參加香港小姐競選，以落選港姐身份加入TVB，被安排主持兒童節目《Think Big天地》及《東張西望》外景，加上不時於社交平台分享穿著小背心，露出小蠻腰或長腿嘅照片，成為新一代「東張女神」。