東張小鮮肉上演肉緊食包戲碼 曾錦燊向麥美恩示愛：我會娶你

今集參與錄影的有「痞子無間道隊」，成員包括周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、黃子恆、李君妍、何泳芍Honey、韋家雄；及「東張西望隊」，成員包括區永權、朱凱婷、Patrick Sir、吳幸美、李旻芳、梁敏巧及曾錦燊。向來奀皮的嘉洛仔，在節目中可謂由頭到尾本色演出，並與同劇的朱仔、子恆及韋家雄聯手欺負Honey！事緣Honey在「撞機機」環節玩輸了要食辣壽桃包，眼見Honey四出尋找「男救星」，朱仔竟一個箭步衝上前並將辣壽桃包硬質落Honey口，之後嘉洛仔及子恆亦輪流接力糟質Honey，食盡檸檬的Honey，去到最後選擇韋家雄時，絕望地說了一句：「呢個更加唔使諗啦」，結果一如所料遭家雄質埋一份，認真陰公。

周嘉洛幸運指數爆燈

周嘉洛相當Lucky，在「爭櫈仔」環節，嘉洛仔雖全程表現carefree，但無論他所站的位置與目標櫈仔距離有多遠，他都能成功搶贏櫈仔，與永遠「執輸行頭」的陳瀅形成強烈對比。環節有趣的地方是，當嘉洛仔與吳幸美進行終極對決時，爭櫈仔之戰竟演變成「舞鬥比賽」，畫面有趣！另外，無論是「開口中」或「彈遮遮」環節，嘉洛仔均展現了異於常人的好運氣，啜核程度連嘉洛自己也一度難以置信。

另一風頭人物，要數《東張》最新「小鮮肉」爆肌男神曾錦燊，由於燊仔帶點天然呆，故經常成為大師兄及祥師兄取笑對象。在「橦機機」環節，燊仔混亂間竟找來Mayanne幫手食辣壽桃包，並向Mayanne大拋「我會娶你」愛的宣言，令Mayanne即時喜上眉梢，二人還上演「嘴對嘴」食包甜蜜戲碼，爆笑全場。