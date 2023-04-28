東張西望丨李旻芳採訪元嶺村居民過路費糾紛　攝製組遭大漢恐嚇　網民：堅係勇

東張西望

TVB資訊節目《東張西望》近年報道唔少社會時事及民生議題等議題，最近佢哋就報道大埔元嶺村嘅過路費糾紛事件，結果引起大眾關注。 李先生收取「過路費」但非業權人 村屋業主陳太太喺2018年購入該單位，當時律師、地產及前業主都冇提及有「過路費」，不過喺入住幾個月後突然被要求收取。於是陳太太翻查地契並得知問佢收取「過路費」嘅李先生根本唔係業權人，所以陳太太一家拒絕付款。 去到2020年，小路不斷被鐵柱及鐵枝等阻路，喺今年1月小路仲被裝上有鎖嘅鐵閘。而《東張西望》女主持李旻芳就意圖採訪涉事嘅李先生，但遭對方拒絕。

《東張西望》李旻芳採訪情況

「溶咗你都仲得呀！」 其後佢就問坐喺附近士多嘅街坊意見，不過估唔到幾位大漢突然出言恐嚇兼用手扯住攝影機，最後需要報警處理。警察到達後只係話係一個爭持狀態，及話：「如果你話係明顯搶嘅舉動，老實講就五十五十啦！呢部你公司財物，你一定需要保護啦！」 之後有男士突然恐嚇話：「細佬，我唔知你邊度，溶咗你都仲得呀！我溶咗你得唔得？」，但警方未有就事件立案，而係拘捕一名因涉刑事毀壞嘅男士，及勸《東張》採訪隊離開現場。