東張西望何伯遭TVB惡搞 阮兆祥戴朱義盛扮何太被嫌太瘦

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人 Show《福祿壽訓練學院》，於本月19 日播出的第六集，向來擅長模仿的福祿壽三子，這次再次使出真功夫，由李思捷及阮兆祥「極速」還原近日熱爆新聞人物何伯＋何太，昨日（10 日）齊齊現身電視城為下周日播出的一集《福祿壽訓練學院》拍攝特備環節之餘，晚上更直踩《逆天奇案2》大結局現場，《東張西望》社交平台直擊了二人進場實況（片段截至今早10時，次數約為 33 萬。）。拖着「何生」徐徐步進《逆天2》現場的「何太」，搞笑地猛叫「林夏薇呀」之餘，又拉着劇集總監製劉家豪及其太太梅小青影合照，引起全場哄動及笑聲，現場記者朋友及賓客爭相拍照留念。「何太」祥師兄事後笑言，全場最興奮的是劉佩玥（Moon）；當阿 Moon 見到「何生」及「何太」進場時，興奮得手舞足蹈兼大叫。二人在《逆天2》現場還接受《東張》主持兼《福祿壽訓練學院》「扮工室助理」陳懿德訪問，期間「何太」連環拋出經典金句：「你用詞好啲啦，好唔好？」、「你唔好問呢啲嘢啦，我住公屋架咋」，「何生」則回應：「我送畀佢㗎」、「結婚禮物嚟㗎」。二人之後遊走電視城時，繼續「角色扮演」謂：「電視城原來真係咁大㗎喎」，而當一知道「扮嘢踩場任務」完成後，祥師兄與思捷又光速變回健步如飛，與扮演角色時的緩慢動作形成強烈對比。
電視城翻箱倒籠摷道具
二人的神還原，短短兩小時已吸引大批網民留言直指笑到肚痛，又大讚福祿壽這次是「極速靚抽」：「好鬼似，叻叻」、「好耐未試過咁鬼搞笑，笑到碌地流眼水」、「何太呢個角色非祥仔莫屬」、「超似，嗰隻髮夾好正」、「好嘢，咁快搵到同何生件衫一様様！」但亦有網民留言指祥仔略嫌太瘦。三人於下午時分扑鎚落實後，製作組即在電視城翻箱倒籠摷行頭、摷道具，結果於兩小時內成功搜羅得相似度高達90％的衣着、帽子、手錶、鑽戒、珍珠頸鏈、耳環、閃閃心口計及髮夾等，單是「99.9%」的神倒模造型已令人忍俊不禁。而扮嘢有一手的祥師兄及思捷，除了說話神態、步姿、小動作及微表情均與原人物近乎一模一樣，製作組為了提高像真度，更急 Call 事件原主持魏柏豪協助拍攝，相當認真。觀乎三人同框的畫面，「立眼」真的與《東張西望》原畫面恍如倒模。