東張西望何伯｜揚言派綠帽鬧婚變 何太稱改嫁美國叫何伯做管家

曾上TVB節目《東張西望》分享家事而備受關注的何伯、何太，一舉一動曾經引起香港市民熱烈討論，雖然網民對二人的興趣大減，但何太今日開直播跟網民互動時，當有人建議何太離婚改嫁美國，何太表示同意，並用普通話說：「你們其中有一個人說，讓我帶婆婆、兒子去嫁。如果未來的老公不嫌棄我帶老公、帶兒子，那我也是會的。那很好，以後我少請一個管家，讓我現在的老公當我們的管家。」鏡頭外傳來何伯聲音，何太此時笑笑口問：「你都識聽呀？」擔心自己戴綠帽的何伯即勞氣質問：「我聽到晒，你以為我唔識聽呀？」何太解釋：「你沒錢我沒錢，我能帶你出國嘛。」何伯稱：「會攞返返嚟㗎嘛！」何太邊講邊變臉，更埋怨說：「你攞返返嚟先算啦！」又指沒錢的話日後亦沒有能力照顧何伯。
何伯流下男兒淚
直播期間，何伯疑在鏡頭旁邊落淚，多次表示冇面及心痛，何太安撫道：「你唔好喊啦！」她續稱：「你冇咗能力就要認㗎啦！」兩人開始鬧起來，何太叫何伯跟她改嫁後做管家掃花園，何伯道：「老婆仔，我睇住個老婆同人上床喎！你叫我幾難頂呀！」何太指美國人思想開通：「如果人哋娶我嗰個睇得開呢？人哋美國生活嘅人開通呢？」何伯自言冇晒面，何太自辯：「我唔好就唔會帶住你去嫁啦！」何伯更怒斥何太「衰過黑粉」，而何太一直為自己辯護，之後畫面突然中斷，片段隨即在「何伯&何伯老婆關注組」上被洗版討論，有網民更表示等到今日終於回本。