東張西望何伯｜揚言派綠帽鬧婚變 何太稱改嫁美國叫何伯做管家

曾上TVB節目《東張西望》分享家事而備受關注的何伯、何太，一舉一動曾經引起香港市民熱烈討論，雖然網民對二人的興趣大減，但何太今日開直播跟網民互動時，當有人建議何太離婚改嫁美國，何太表示同意，並用普通話說：「你們其中有一個人說，讓我帶婆婆、兒子去嫁。如果未來的老公不嫌棄我帶老公、帶兒子，那我也是會的。那很好，以後我少請一個管家，讓我現在的老公當我們的管家。」鏡頭外傳來何伯聲音，何太此時笑笑口問：「你都識聽呀？」擔心自己戴綠帽的何伯即勞氣質問：「我聽到晒，你以為我唔識聽呀？」何太解釋：「你沒錢我沒錢，我能帶你出國嘛。」何伯稱：「會攞返返嚟㗎嘛！」何太邊講邊變臉，更埋怨說：「你攞返返嚟先算啦！」又指沒錢的話日後亦沒有能力照顧何伯。