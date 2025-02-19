東張西望前主持容羨媛分享移加「黑暗三個月」　哭訴與老公分隔兩地勁擔心

容羨媛於片中表示，有朋友發現老公一直唔喺佢身邊，問佢老公去咗邊，佢就透露箇中原因：「其實因為我老公喺香港有工作未完成嘅關係，所以一路都未嚟到加拿大，所以喺頭三個月都係得我自己一個人湊仔女，再去適應新環境。」續指每日都好多嘢做，早上7點半起身煮飯後就要送一對仔女返學，之後就去買餸，再返屋企做家務等待接放學，天氣好就會帶仔女到公園玩，再準備晚餐；容羨媛又透露嗰段時間仲去埋學車及做兼職：「我覺得自己真係好犀利，喺冇老公、冇工作姐姐嘅情況下，做咗咁多嘢。」

二人分隔兩地只能每晚FaceTime解決相思之苦

對於老公唔喺身邊，容羨媛一直都好期待老公可以快啲嚟到加拿大，只好每晚12時左右（香港時間下午12時）與老公FaceTime解決相思之苦，仲哽咽表示二人從來未試過分隔兩地：「以前拍拖未試過Long D，估唔到結咗婚會Long D。喺感情上，唔知道我老公喺香港會唔會搞搞震？我就話好忙啫，你唔知佢喺香港係點喎，老婆同仔女都唔喺身邊，一定係周圍去玩，夜夜笙歌，唔知老公返到嚟嗰陣，我哋感情會唔會有變？或者呢3個月我老公會唔會唔同咗？3個月冇見之後會點呢？」幸好，3個月後容羨媛老公終於嚟到加拿大：「我哋再見返嘅時候，我哋嘅關係、我哋嘅感情係冇變嘅，喺我哋相遇嗰一刻都係非常之感人，好開心佢而家已經喺我身邊，咁我哋會一齊喺加拿大生活，一齊去建立一個加拿大嘅家。」容羨媛亦表示，嗰3個月真係好難捱，但又估唔到自己做得到。