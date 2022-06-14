東張西望 | 一蚊Joe游茛維解畫鬧記者post 湧現南亞fans留言力撐

早前中環槍擊案後，警方派代表會見傳媒，《東張西望》派出花名「一蚊Joe」嘅主持游茛維採訪。事後「一蚊Joe」喺社交平台出post炮轟同場嘅記者，仲話自己「2010年採訪馬尼拉人質事件嘅時候，你畢業未呀，港聞記者？」。後來佢再發文解釋，話當時有其他傳媒嘅工作人員，不斷單打「《東張西望》都嚟採訪，阻住晒」，但又認為自己「谷住啖氣，出咗個post，真不該」。

「一蚊Joe」Facebook個人專頁得五百幾人like，事件本應好快沉下來。但係有網友發現，「一蚊Joe」解畫post下面，近2日出現大量支持留言，但係留言者名稱都係外地人士，而且係用同一款留言。更好笑係，呢批留言將游茛維另一稱號Master Joe變成Monster Joe！到底係俾人整蠱，定係真係咁多外地朋友撐呢？

奇怪留言以外，有幾位自稱傳媒人都留言，認為「一蚊Joe」上次採訪嘅問題「非常有問題」。例如「對上一次持槍傷人係幾時嘅事？」呢啲資料性問題，唔應該喺警方見記者時問，以免浪費時間。另外關注弱勢長者生活嘅網友Benson Tsnag都留言，話4年前曾經同「一蚊Joe」喺法庭外同場，當時「一蚊Joe」採訪被控喺工作嘅連鎖店偷印花婆婆，婆婆被判無罪離開法庭。Benson指當時「一蚊Joe」「見到老人家粒聲都唔出，態度表現得好唔耐煩（咁）講：好多人等緊你呀！你點都講兩句啦！」。似乎唔少人對於「一蚊Joe」嘅採訪手法大有意見。

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