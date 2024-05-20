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娛樂
2024-05-20 18:05:03

東張西望｜何伯夫婦520雨中行中環 拍片否認鬧分手

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今日網民先後在不同地方見到何伯夫婦。

今日網民先後在不同地方見到何伯夫婦。

《東張西望》報道的何伯夫婦，圍繞住他們的話題從未停過，就連昨晚(19)播出的一集《福祿壽訓練學院》亦播出阮兆祥模仿「千語BB」大爆金句。透過後製，祥師兄與「千語BB」再度如出一轍，配以特效AI聲，再度神級還原原型人物，網民大讚：「笑爆嘴」、「P圖應記一功」、「跟得真係好貼」。而祥師兄在短短的7分鐘的特備內容中，竟先後換了四套造型，分別是不同時期的新鵝太、新鵝太兒子及「老千與BB」，證製作認真。

網民見到阮少祥連何太在抖音平台拍片的樣子都模仿埋，笑到停不了。

網民見到阮少祥連何太在抖音平台拍片的樣子都模仿埋，笑到停不了。

港島區多處見到何伯夫婦

自從何伯成為焦點人物之後，大家在街上見到二人時，都立即拍下他們的行蹤。由於他們的打扮非常易認，今日再有網民在不同地方見到他們。然而，今次二人出沒的地方不再是深圳、屯門，而是港島區！先有網民在巴士和金鐘、中環港鐵站見到何伯夫婦。其後有網民在永吉街見到他們在雨中漫步，由「千語BB」何太撐起雨傘，她另一隻手就拖住何伯，未幾又有網民在中環Donki對出捕獲他們。

有網民在金鐘港鐵站見到何伯夫婦手拖手。 有網民在金鐘港鐵站見到何伯夫婦手拖手。 有網民在金鐘港鐵站見到何伯夫婦手拖手。 有網民在香港站見到何伯夫婦手拖手。 有網民在巴士車廂內見到何伯夫婦手拖手。

從網民分享的照片見到何伯穿上粉紅色的polo上衣，配杏色褲，手上戴有勞力士腕錶，何太依舊使用A貨手袋，手上戴有鑽石戒指，但就不見情侶腕錶。有網民笑言何伯在情人節送出定情流星鎚龍鳳鈪，今日是「520」是另一個情人節，笑稱何伯可能是帶何太外出購買首飾。

有網民在中環見到何伯夫婦手拖手，雨中漫步。 有網民在中環見到何伯夫婦手拖手，雨中漫步。 有網民在中環見到何伯夫婦手拖手，雨中漫步。

又上《東張西望》

日前有網民報稱見到何伯入院，《東張西望》播出何伯夫婦受訪片段，何伯在影片內中氣十足說︰「「全港話我入咗醫院係假嘅，我都唔知幾精神！冇入院呀！」何太接著說：「又有前我哋兩公婆鬧交，冇鬧過交，都係假嘅。」何伯補充：「全部假嘅！我哋都不知幾恩愛，我哋又邊有鬧交啫，冇嘅。」

 

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何伯與何太拍片回應入院傳聞。

何伯與何太拍片回應入院傳聞。

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