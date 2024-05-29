東張西望｜何伯數臭五仔女欠款 透露會去銀行示威追討450萬：寧捐出做善事也不留仔女

《東張西望》的何伯夫婦，至今仍是大家茶餘飯後的話題。今日(29日)何伯夫婦再一齊做直播，吸逾4,000名觀眾收看，接近1小時的直播，何伯就數臭自己的仔女。

何伯逐一數出仔女的欠款，他先大爆大仔買車買樓欠他百多萬元，「大仔何XX，2016年8月24號，攞咗我60萬，40萬支票，20萬現金。2016年3月24號，又取咗30萬買車，合共取咗我130幾萬。佢話咬糧俾返100萬我，但佢咬糧我打俾佢，話俾返50萬我，但佢唔聽我電話。」他續指大仔最不孝，「大嗰個反骨忤逆，攞我百幾萬走，呢頭買車，嗰頭抽籤買樓，抽唔到又唔出聲，自己又袋埋，攞60萬買樓，搭住我膊頭講『好多老竇都做唔到好似你咁，一嘢攞60萬。』嗰陣就老竇。」何伯並爆大仔任職紀律部隊，有兩頭家。