東張西望｜何伯數臭仔女欠款 透露會去銀行示威追討450萬：寧捐出做善事也不留仔女

《東張西望》的何伯夫婦，至今仍是大家茶餘飯後的話題。今日(29日)何伯夫婦再一齊做直播，吸逾4,000名觀眾收看，接近1小時的直播，何伯就數臭自己的仔女。
何伯逐一數出仔女的欠款，他先大爆大仔買車買樓欠他百多萬元，「大仔何XX，2016年8月24號，攞咗我60萬，40萬支票，20萬現金。2016年3月24號，又取咗30萬買車，合共取咗我130幾萬。佢話咬糧俾返100萬我，但佢咬糧我打俾佢，話俾返50萬我，但佢唔聽我電話。」他續指大仔最不孝，「大嗰個反骨忤逆，攞我百幾萬走，呢頭買車，嗰頭抽籤買樓，抽唔到又唔出聲，自己又袋埋，攞60萬買樓，搭住我膊頭講『好多老竇都做唔到好似你咁，一嘢攞60萬。』嗰陣就老竇。」何伯並爆大仔任職紀律部隊，有兩頭家。
何伯：細女留有前妻首飾
其後，何伯指二仔裝修公屋時，於2023年拿了他35萬元，前後借了60多萬元，但其後換了門鎖，不讓他取回物品，而二嫂和孫兒對著他都是黑口黑面，不瞅不睬。至於大女及細女均與他「攬炒」，他透露細女仍留有其前妻的首飾，「前妻啲首飾有成十両金喺度呀！啲錢喺細嗰度鎖住晒啦！」但仔女都不讓他入屋，更叫保安趕他走。
患新冠肺炎子女未有照顧
何伯又指自己患上新冠肺炎時，昏迷了三日三夜，仔女從未照顧，都是全靠新何太照顧。提到前妻，何伯謂：「前妻2016年過世後，都冇一餐正經嘅飯食，一味都係食麵、米粉，計埋前妻喺病床嘅時間，孤孤單單都過咗成十幾年，全靠遇到而家個妻子。」新何太即打蛇隨棍上表示：「雖然佢而家係窮光蛋，但我哋都好幸福。12年冇掂過女人，直至見到我。」何伯於今年2月曾拜祭亡妻，並表示：「前妻鍾意紫色衫，買紫色衣紙。」新何太即表示：「佢前妻仲好多禮物添呀！」
何伯透露，450萬是自己開裝修公司親手賺回來，並表示：「之前450萬是食利息㗎啫，而家息都唔俾我食。」他透露現在450萬仍由銀行保管，未到細女手，並會前往銀行追回，續表示寧捐出做善事也不留給仔女，「聽日同銀行傾，唔得就去銀行總行示威，唔掂就睬到佢掂。見銀行行長、董事長。一定要踩上去。」而新何太又指下星期會開始直播帶貨，自食其力搵錢。