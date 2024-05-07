東張西望｜何伯為內地妻同仔女反目兼俾女婿爆粗鬧 何太穿金戴銀網民計數︰值36萬8

呢兩晚《東張西望》都跟進緊一單家庭糾紛，76歲嘅事主何伯結識43歲內地女子，識咗個幾月就發生關係並決定閃婚。何伯對何太好疏爽，送上鑽戒兼名錶之外，認識一個月就想聽從何太指示拎100萬出嚟搞生意。何伯本來想提取一筆定期存款俾何太，但後來發現何伯細女已經將同老父聯名戶口內嘅450萬以本票形式提取。而何伯五名仔女都認為後母有騙財之嫌，但係老豆「為愛堅持」搞到反面！

而尋晚一集就講到，何伯同佢口中「反骨忤逆」嘅5個仔女冇偈傾。何伯話自己早前感染新冠病毒，但係仔女冇回應。何伯聲稱大女同佢講電話時話要同爸爸「斬纜」、「攬炒」，又試過喺夜深時份瘋狂致電；何伯本來同二仔同住，但係佢帶攝製隊上去二仔屋企拎返個人物品，就發現大門已換鎖。何伯夫婦去過細女工作嘅醫院要求見面對話，點知何小姐唔願見仲話報警。節目中何伯致電細女婿，更被人用粗口「問候」。

何太多次喺節目痛哭

至於何太就多次喺節目痛哭，心痛老公成為「磨心」，更大爆老公曾經因為同仔女不和而仰藥。何太喺鏡頭前喊住話「佢（何伯）死咗我就係罪人」。被指動機不純嘅何太喺鏡頭前表明會承擔日後照顧何伯嘅責任，又話「社會上好多人呃人嘅，但我唔會囉」。而何伯就處處維護愛妻，大讚對方照顧有加，「冇娶錯呢個老婆啦」。

節目出街後引起唔少討論，有網民睇見何太穿戴就幫手計數，以畫面所見何太戴嘅金戒指、鑽戒、名錶、鑽石耳環、珍珠頸鏈、手鈪，估計至少值$368,200，仲未計三個名牌袋，質疑以呢身「行頭」竟然可以申請公屋。