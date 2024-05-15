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娛樂
2024-05-15 21:18:36

東張西望｜何伯變賣龍鳳鈪蝕2萬 何太谷出眼淚 斥網民忽略何伯子女有錯

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何太終於在鏡頭前流到一滴眼淚。

何太終於在鏡頭前流到一滴眼淚。

《東張西望》今日(15)繼續報道何伯事件，對於有網民聲稱自己是何伯的子女並在網上發文，表示提取450萬元是維護何家自身利益，將會透過法律途徑追討何太的禮物。何伯直斥5名子女沒有養過他，何太就表示何伯有選擇自己生活的自由。節目旁白稱「作為父母，晚年都希望子女俾多啲時間去關懷同照顧自己。

節目旁白稱事件帶出子女需要多關懷年長的父母。

節目旁白稱事件帶出子女需要多關懷年長的父母。

變賣龍鳳鈪

何伯夫婦在訪問中提到足金流星鎚龍鳳鈪已經變賣，何伯說︰「賣咗啦！唔係邊有得開支呀？心痛呀！七萬幾賣，蝕咗2萬幾！」何太表示就算何伯要瞓街，自己都會支持，並謂：「我唔撐佢都唔係人啦！」旁白稱何伯夫婦原意是想追討450萬元，沒想到事件會演變成這樣。之後旁白又用帶煽情的語氣說︰「兩個人要面對成千上萬嘅無形負評，今後嘅路相當難行，但何伯何太今後仍會互相扶持，度過難關，只因佢哋相信，風雨同路見真心。」畫面一轉見到何伯搭住何太膊頭，何太閉目谷出眼淚說：「我……好慘」並不停拍打何伯的大髀。

節目出示何太變賣龍鳳鈪的收據。 何伯在最新一集重振夫鋼，多次在鏡頭斥5名子女不是，並情深望住何太及安慰她。 何伯在最新一集重振夫鋼，多次在鏡頭斥5名子女不是，並情深望住何太及安慰她。 何伯在最新一集重振夫鋼，多次在鏡頭斥5名子女不是，並情深望住何太及安慰她。

何太流出一滴眼淚

何伯繼續鬧細女取走450萬元，斥5名子女沒人性，又稱他們在街上不要認是他的子女，「千祈唔好講，我衰唔起！」此時，在旁的何太緊閉雙眼啜泣，終於流到一滴眼淚，何伯不停在旁安慰她不要哭，並謂︰「唔好喊！要撐得住呀！我哋要撐落去，等出面踩我哋啲人睇得到，我就算點都好，都會一直撐！」

畫面見到何太用衫袖抹眼淚，之後她說︰「我哋……都遇到咁大挫折困難……(何伯︰我哋嘅正義總可以捱得過！)出面啲網友……都唔覺佢啲仔女做錯，仲要攻擊我哋，佢係好需要人去理解同埋支持，(何伯︰無佢照顧我……)咁樣攻擊我哋，我哋相信我哋一定可以撐過去。」

何太在節目中終於流到一滴眼淚。 何太在節目中終於流到一滴眼淚。 何太在節目中終於流到一滴眼淚。 何太在節目中終於流到一滴眼淚，何伯為她抹眼淚。 何太在節目中終於流到一滴眼淚，何伯為她抹眼淚。 何太在節目中終於流到一滴眼淚。 何太在節目中終於流到一滴眼淚，何伯在旁安慰她。
何太不解為何網民不覺得何伯的子女有錯。

何太不解為何網民不覺得何伯的子女有錯。

何太稱何伯很需要人理解及支持。

何太稱何伯很需要人理解及支持。

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