東張西望｜何太晒足金流星鎚龍鳳鈪︰從未有人咁為我使錢

《東張西望》今晚(13日)播出何伯及何太最新訪問，何太在節目中大爆不少金句，並逐一反駁網民的指控，甚至大晒足金流星鎚龍鳳鈪。何生何太先回應網民的指控，當提到450萬元被何伯子女捲走，何太多次表現激動，何伯更稱自己是很樂意打本給太太做生意。

對於網民評價何太的一身行頭珠光寶氣，何太稱手袋都是A貨，大多是數百元的名牌老翻手袋，她表示是從內地直播中購入；卻謂只有珍珠耳環是朱義盛，其餘的珠寶都是真貨，包括從內地購入的珍珠頸鏈，價值2萬多元。她自言負擔不起買很昂貴的手袋，並指那些A貨都是不值錢的東西。 梁敏巧問有哪些是由老公何伯所送，何太拿出足金流星鎚龍鳳鈪，聲稱約重4兩，價值近10萬元。她透露那是情人節的禮物，並謂︰「我覺得咁錫我係好難得，未試過有人咁為我使錢！」

何太晒近10萬元龍鳳鈪︰