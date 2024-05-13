東張西望｜何太晒足金流星鎚龍鳳鈪︰從未有人咁為我使錢

《東張西望》今晚(13日)播出何伯及何太最新訪問，何太在節目中大爆不少金句，並逐一反駁網民的指控，甚至大晒足金流星鎚龍鳳鈪。何生何太先回應網民的指控，當提到450萬元被何伯子女捲走，何太多次表現激動，何伯更稱自己是很樂意打本給太太做生意。
對於網民評價何太的一身行頭珠光寶氣，何太稱手袋都是A貨，大多是數百元的名牌老翻手袋，她表示是從內地直播中購入；卻謂只有珍珠耳環是朱義盛，其餘的珠寶都是真貨，包括從內地購入的珍珠頸鏈，價值2萬多元。她自言負擔不起買很昂貴的手袋，並指那些A貨都是不值錢的東西。
梁敏巧問有哪些是由老公何伯所送，何太拿出足金流星鎚龍鳳鈪，聲稱約重4兩，價值近10萬元。她透露那是情人節的禮物，並謂︰「我覺得咁錫我係好難得，未試過有人咁為我使錢！」
何太晒近10萬元龍鳳鈪︰
檔主斥何太是心機女
其後《東張》引述網民的消息，稱何太一早已在街市睇中何伯，《東張》於是找來一些檔主做訪問，旁白稱「有檔主大爆何太係心機女，誓要將何伯手到擒來，對何伯係虛情假意！」受訪的檔主表示曾向何伯作出警告，何伯反過來向她透露，「何太話可以做佢契女，甚至老婆」。之後何伯就反駁何太煲的並非迷魂湯，斥那些檔主的說話是得罪人。
何伯對何太一見鍾情
之後朱凱婷再向觀眾表示，何太已變賣了龍鳳鈪以應付生活，房署亦得悉此事，至於為何仍要龍鳳鈪「晒出來」，是希望證明何伯對她的愛意。其後播出預告，何伯稱：「一眼就睇中咗佢鍾意咗佢！」鏡頭一轉有檔主憶起當時情況，稱在第三日著何伯不要飲何太的湯，何太就指自己沒有接觸過迷藥或壯陽藥。