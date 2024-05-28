東張西望｜何太爆喊自言被前夫糟質：我承受唔到，有抑鬱

《東張西望》的何伯夫婦，長做長有，繼續為節目催谷收視。今晚(28日)播出的一集，何太與何伯齊齊受訪，何太談到被稱為「新何太」，原來她的前夫也是姓何，無獨有偶，兩段婚姻都是忘年戀，與前夫年齡相差22年，跟何伯則相差30年。她指前夫並非富貴人家，曾與對方「捱世界」，否認「釣金龜」。

何太又憶述跟前夫難以溝通，「只有佢成日鬧你咒你，你唔出聲就咒你幾個鐘，咒到你出聲為止，你一出聲就打你鬧你……」說到此時，何太開始眼濕濕，她續說：「好慘，嗰時簡直生不如死，差啲想結束自己生命，因為囝囝仲細，放唔開個仔，所以撐到依家，我離婚覺得好開心，好似脫離苦海。」接著她哭起來，一度掩面哭成淚人，身旁的何伯連忙拍她膊頭安慰說：「唔好睇以前，向前看。」何太爆喊說：「我承受唔到，有抑鬱……」

否認曾做骨妹 專心直播帶貨

有網民於網上指何太年輕時曾以藝名「小燕」，在東莞的酒店桑拿從事「骨妹」行業，並有圖片作證據，戴著口罩的何太否認：「佢(相中人)咁靚，唔係我。」何伯亦和應指何太的嘴有別於「小燕」，何太自言只是在中西餐廳工作，否認曾是KTV媽咪，直斥網民造謠。

不少網民估計，何伯和何太會因受負評而大受打擊，但其實高人氣為他們帶來搵真銀機會，有婚嫁公司請他們代言，亦有找何太做網紅直播帶貨，推銷補品、愛心湯等，談到發達大計，兩人依偎一起，何伯更嚷著要跟何太一齊做直播。