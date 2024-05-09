熱門搜尋:
HK Express 母親節2024 Apple 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-05-09 16:19:00

東張西望｜何太被起底 疑報大數3年 3度結婚 職業係現金出糧？

分享：
le 東張西望｜何太疑被起底 疑虛報年齡3度結婚 傳返回內地避風頭

le 東張西望｜何太疑被起底 疑虛報年齡3度結婚 傳返回內地避風頭

《東張西望》跟進緊一單家庭糾紛，76歲老翁何伯與年輕30歲內地女子相識個幾月，發生關係並決定閃婚。何伯對何太好疏爽，送上鑽戒兼名錶之外，認識一個月就想聽從何太指示拎100萬出嚟搞生意。何伯本來想提取一筆定期存款俾何太，但後來發現何伯細女已經將同老父聯名戶口內嘅450萬以本票形式提取。而何伯五名仔女都認為後母有騙財之嫌，但係老豆「為愛堅持」搞到反面！

東張西望｜76歲老翁與年輕30歲內地女閃婚，成為網上熱話 東張西望｜76歲老翁與年輕30歲內地女閃婚，有網民爆出內地女子身分及背景 東張西望｜何伯仲話以前同住嘅二仔換大門鎖，令佢不得其門而入 東張西望｜何伯愛人何太穿金戴銀出鏡，網民計數話值36萬8

何太被指返內地避風頭

節目播出後引起觀眾討論，有網民睇見何太穿金戴銀就幫手計數，估計至少值$368,200，仲未計三個名牌袋，質疑以呢身「行頭」價值點解仲可以申請公屋。

唔少人都認為何太「相當有嫌疑」，有網民爆料聲稱何太近期返回內地，唔知係咪要避風頭，但就未有消息何伯有冇同行。而綜合網民同傳媒對何太背景嘅爆料，似乎真係唔簡單。

東張西望｜76歲何伯為內地嫩妻跟子女反目 網民封李龍基做聰明仔

東張西望｜何伯為內地妻同仔女反目兼俾女婿爆粗鬧 何太穿金戴銀網民計數︰值36萬8

東張西望｜有消息指何太對街坊宣稱自己46歲，但係從節目中何伯何太出示嘅結婚證書所見，何太申報年齡係43歲 東張西望｜何伯稱被細女婿阿威妁以粗口痛鬧

傳何太在屋邨商場「炒散」

首先有消息指何太對街坊宣稱自己46歲，但係從節目中何伯何太出示嘅結婚證書所見，何太申報年齡係43歲。到底邊個數字先真？

然後，有街坊爆料指，何太唔止結過一次婚，聲稱當年未係何太時，呢位女士廿幾歲嗰陣結第一次婚並誕下兒子，離婚後來港嫁俾另一名年長男士，到拎到身份證就離婚申請公屋。據知何太喺屋邨商場做「炒散」工作出現金糧，但係喺內地有物業，由於申請公屋有入息及資產限制，層樓係寫何太同前夫所生、現年廿幾歲嘅兒子個名。不過呢啲資料未經fact check，有網民就希望《東張西望》可以再跟進。

聯名戶口「單簽」、「雙簽」易爭拗？開戶/債務/風險/遺產處理一文睇清

聯名戶口｜單簽/雙簽易爭拗？開戶/債務/風險/遺產處理一文睇清（am730製圖） 聯名戶口｜甚麼是單簽及雙簽？（am730製圖） 聯名戶口｜單簽與雙簽優點（am730製圖） 聯名戶口｜其中一方去世可領錢？（am730製圖） 聯名戶口｜聯名戶口的好處？（am730製圖） 聯名戶口｜開聯名戶口有甚麼風險？（am730製圖） 聯名戶口｜申請聯名戶口步驟（am730製圖）

同時有網民認為，何伯唔一定係「提款基2.0」，認為佢可能係搵《東張》「借刀」令事情發大從而甩身；而且何伯同細女嘅聯名戶口單人定雙人簽名提款嘅安排有疑點，唔排除細女以及一班兄姊一早已經同老父有「默契」。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受