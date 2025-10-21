東張西望｜八両金前妻被無牌醫師醫腳 腳部潰爛恐截肢

無綫《東張西望》今晚播出預告，一名戴住波點黑框眼鏡的女士在醫院接受訪問，表示因為行動不便，經歌迷會介紹前往理療中心接受治療。然而，畫面見到她的腳掌嚴重潰爛，儘管無綫已打格處理，仍可以見到她傷至見骨，恐怕要截肢。梁敏巧和該名女士進行視像訪問，見到她對住鏡頭喊住「坐喺張床度喊囉。」對方雙眼浮腫，左眼皮更是撐不起來。

小腿發黑 該名女士的樣子跟八両金前妻「八両菜」何顓彤極為相似，對比今年7月她接受傳媒訪問的影片，她們都是戴住同一副眼鏡。沒料到3個月之後，八両菜臥病在床，更要截肢的問題。及後旁白指女事主打算追究責任，但揭理療中心內自稱醫師的人，在中醫名錄查無此人，懷疑有人冒充有中醫資格。片尾見到，疑似八両菜的女士在醫院交代經過，她的腳被紗布包住，但仍可見到她的小腿出現發黑的情況。