東張西望｜八両金前妻被無牌醫師醫腳 腳部潰爛恐截肢

無綫《東張西望》今晚播出預告，一名戴住波點黑框眼鏡的女士在醫院接受訪問，表示因為行動不便，經歌迷會介紹前往理療中心接受治療。然而，畫面見到她的腳掌嚴重潰爛，儘管無綫已打格處理，仍可以見到她傷至見骨，恐怕要截肢。梁敏巧和該名女士進行視像訪問，見到她對住鏡頭喊住「坐喺張床度喊囉。」對方雙眼浮腫，左眼皮更是撐不起來。
小腿發黑
該名女士的樣子跟八両金前妻「八両菜」何顓彤極為相似，對比今年7月她接受傳媒訪問的影片，她們都是戴住同一副眼鏡。沒料到3個月之後，八両菜臥病在床，更要截肢的問題。及後旁白指女事主打算追究責任，但揭理療中心內自稱醫師的人，在中醫名錄查無此人，懷疑有人冒充有中醫資格。片尾見到，疑似八両菜的女士在醫院交代經過，她的腳被紗布包住，但仍可見到她的小腿出現發黑的情況。
八両金︰有報應
八両菜早前接受訪問，回應為何2023年會出現世紀復合，兼力數男方的不是。她稱自己的身體出問題，左眼青光眼，體重暴漲之餘，腿部又因為被昆蟲咬傷而受感染，於是向八両金求助。她指對方要求復合，原因是他患上癌症，希望有人可以照顧。八両菜當時指八両金患癌是報應，而八両金就指八両菜「唔正常，發神經」，更指對方「周圍咒人，係犯口孽有報應㗎。」