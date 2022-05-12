東張西望｜利穎怡追訪美孚老鼠屋業主遇襲報警 被手推車攻擊及批踭撞面即時報警

無綫資訊節目《東張西望》近年採訪唔少社會時事及民生等議題。早前佢哋報道美孚新邨「老鼠屋」事件，製作組再次派出女主持利穎怡（Joan）跟進情況。原來「老鼠屋」嘅業主陳小姐喺大嶼山貝澳亦擁有樓高兩層嘅物業，而佢喺附近垃圾站執垃圾，附近居民飽受衛生及道路被擋問題困擾，叫苦連天。製作組由美孚新邨追蹤到貝澳，利穎怡喺追訪期間竟然疑被陳小姐用手推車攻擊及「批踭」撞面，《東張西望》即時報警處理。

鄰居指陳小姐會執垃圾返屋企

《東張西望》一直未能聯絡業主陳小姐，直至有人報料指陳小姐現身大嶼山貝澳，並喺貝澳亦擁有樓高兩層嘅物業，而該物業同樣有堆積如山嘅雜物，甚至放置喺屋外。受訪嘅鄰居梁太就話年約70歲嘅陳小姐會喺附近垃圾站執垃圾返屋企，雙方亦多次因雜物擺放問題而發生拗撬。另外，梁太亦指佢曾自費維修被雜物壓爛嘅污水渠蓋及與附近鄰居發現有老鼠出沒。

之後，女主持利穎怡發現陳小姐蹤影，喺追訪期間竟然疑被陳小姐多次用手推車攻擊及無禮對待。去到坐低受訪時，利穎怡問：「會唔會想囝囝多啲入嚟探你」，手持手機拍攝嘅陳小姐突然激動起上嚟，用手「批踭」撞向Joan塊面，《東張西望》亦即時報警處理。

▼即睇利穎怡被襲情況▼