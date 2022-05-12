東張西望｜利穎怡追訪美孚老鼠屋業主遇襲報警 被手推車攻擊及批踭撞面即時報警

無綫資訊節目《東張西望》近年採訪唔少社會時事及民生等議題。早前佢哋報道美孚新邨「老鼠屋」事件，製作組再次派出女主持利穎怡（Joan）跟進情況。原來「老鼠屋」嘅業主陳小姐喺大嶼山貝澳亦擁有樓高兩層嘅物業，而佢喺附近垃圾站執垃圾，附近居民飽受衛生及道路被擋問題困擾，叫苦連天。製作組由美孚新邨追蹤到貝澳，利穎怡喺追訪期間竟然疑被陳小姐用手推車攻擊及「批踭」撞面，《東張西望》即時報警處理。
鄰居指陳小姐會執垃圾返屋企
《東張西望》一直未能聯絡業主陳小姐，直至有人報料指陳小姐現身大嶼山貝澳，並喺貝澳亦擁有樓高兩層嘅物業，而該物業同樣有堆積如山嘅雜物，甚至放置喺屋外。受訪嘅鄰居梁太就話年約70歲嘅陳小姐會喺附近垃圾站執垃圾返屋企，雙方亦多次因雜物擺放問題而發生拗撬。另外，梁太亦指佢曾自費維修被雜物壓爛嘅污水渠蓋及與附近鄰居發現有老鼠出沒。
之後，女主持利穎怡發現陳小姐蹤影，喺追訪期間竟然疑被陳小姐多次用手推車攻擊及無禮對待。去到坐低受訪時，利穎怡問：「會唔會想囝囝多啲入嚟探你」，手持手機拍攝嘅陳小姐突然激動起上嚟，用手「批踭」撞向Joan塊面，《東張西望》亦即時報警處理。
▼即睇利穎怡被襲情況▼
節目出街後，唔少網民都留言表示憤怒及非常關心Joan嘅安全，例如「剛看到妳訪問垃圾屋女事主，還被撞臉，辛苦妳了」、「晚睇東張西望你訪問美孚垃圾個業主，仲比佢批爭，睇到好嬲個業主。好欣賞你專業態度去做主持，支持你」、「你被人襲擊有冇事，下次小心啲」、「即使拼命工作都要顧及自身安全先行」、「剛剛看到你美孚垃圾屋訪問！感謝你專業訪問，人冇事就好，辛苦了你」、「睇到啊忠畀人打，好憤怒」、「今晚東張.見妳訪問垃圾屋女事主.比佢—踭批埋去，好心痛」、「鏡頭睇到都痛呀!!吾想見到咁,小心D呀!!支持你」及「妳好勇敢 今晚東張見到妳俾惡女人打真係睇到火都黎」等等。
利穎怡Joan唔單止採訪專業，佢喺IG仲不時會放上靚相！
原文刊登於 Yahoo 娛樂LOL，am730獲授權轉載