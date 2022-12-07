東張西望｜女子被情騙賣樓呃走160萬仍未見到對方一面 相信對方深愛自己仍望團聚

《東張西望》前日報道一宗網上情緣騙案，事主陳女士被騙子Eric甜言蜜語蒙蔽，不惜賣樓幫助對方，不過陳女士仍相信對方深愛自己，希望節目可以幫手搵到佢。

Eric早前於社交平台主動私訊陳女士，表示自己係聯合國整形外科醫生，並於戰地工作；感情狀況係單身，但有一名女兒。二人愈傾愈投契之際，Eric講到自己現時處境好危險加上女兒有急病，好想離開戰區，但奈何戶口被凍結，於是希望陳女士可以擔任掛名老婆申請佢調離戰場，著陳女士畀5萬元幫佢申請調離戰場；及後Eric又指由於所在地係禁區，只可以坐私人飛機，加上需要有另一個人頂替佢職位，計計埋埋要畀160萬先走到；表示之後會買間大屋畀陳女士好好生活，陳女士救人心切，於是賣樓套現匯款予對方。

發現對方照片是菲律賓演員

陳女士以為會見到Eric平安回來，但Eric指自己被他人放入違禁品於行李中，於機場被捕，仲向陳女士發送自己於獄中嘅照片，透過律師通知陳女士要多付85萬先可以救返佢出嚟。陳女士對此起疑心，決定暫時唔畀錢，又發現Eric嘅個人照原來係一名菲律賓著名演員Enrico Smith Quizon嘅照片，於是追問Eric，對方則指自己無表明明星身份，係因為怕陳女士唔同佢做朋友，希望陳女士先幫佢脫險，回港後先向佢解釋，又指菲律賓嗰位先係戴住面具造假。《東張西望》發現Eric嘅坐牢照係P圖，又曾私訊Enrico Smith Quizon，得到對方回應指，有好多人盜用佢嘅相，又表示自己家族有名望，唔會行騙影響家族名聲。不過，陳女士於《東張西望》訪問期間一度忍唔住落淚，心痛Eric要坐牢，又向《東張西望》主持王嘉慧表示，相信Eric嘅遭遇係真實存在，及認為對方對佢嘅感情係認真，依舊想接Eric回香港團聚，王嘉慧表情大感無奈。

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