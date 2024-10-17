東張西望｜廖倬竩採訪遭大吼兼險被打　發文稱「驚到有啲手震」　網民：睇見都驚

TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。節目不時派出女主持進行外景拍攝，不過有時都會與遇到情緒唔穩定嘅受訪者，好似前主持利穎怡曾採訪「老鼠屋」業主，追訪期間被用手推車攻擊及「批踭」。前日（15日）報道關於一名婆婆將30個行李箱放滿深水埗公園及後巷，期間外景主持廖倬竩（Ivy）上前了解原因及表示想幫助佢，但卻被婆婆大吼及用地拖作勢打人，僵持數秒後，Ivy及攝製隊只好離開現場。

「東張女神」廖倬竩前日報道關於一名婆婆將30個行李箱放滿深水埗公園及後巷嘅事件，喺上前了解時遭到婆婆不禮貌對待，婆婆首先大吼「搵第二個啦！唔該你，搵第二個呀！唔該你，唔好騷擾我呀！」 之後，廖倬竩打算表明來意，但被婆婆拒絕：「唔好嗌呀！走呀！」，婆婆其後再拎出地拖步步進逼，廖倬竩及攝製隊唯有不停後退，廖倬竩向婆婆表示：「其實我哋係想幫你嘅啫」，婆婆最終都冇透露情況，所以佢哋只好離開。

事後，廖倬竩亦有喺社交網站分享感受：「我嗰日驚到有啲手震... 婆婆情緒唔係好穩定，氣沖沖咁攞住把地拖就向我哋嘅頭揈... 當時好聲好氣咁樣同個婆講嘢都冇用。」唔少網民都由留言慰問，例如「睇見都驚 小心些 加油」、「其實已反映弱勢給公眾去關注, 已幫到了, 只是阿婆不明白你們的苦心！」、「最緊要保護好自己」及「小心安全ar」等等；不過亦有網民唔認同節目組做法，留言話「其實如果想幫人，有冇諗過人哋想唔想上鏡，或者咁高調？唔係個個窮人都唔需要面子。」及「你個節目恰啲孤獨老人就叻」等等。

另外，喺噚日（16日），節目組攝影師報案，指喺葵涌德大徑一間超級市場與一男一女爭執，期間被對方襲擊及毀壞攝影機。警員到場後，分別以涉嫌刑事毀壞及襲擊致造成身體傷害及普通襲擊，拘捕一名70歲男子及一名66歲女子。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈