東張西望｜智障四母女斷糧僅得白米 曾到街上乞討食物 四囡被指冇照顧屋企人惹爭議

TVB資訊性節目《東張西望》前晚（10日）報道一個隱敞家庭嘅悲慘故事引起熱議，報道中講述一位智障媽媽劉女士生咗四個囡囡，其中三個都係智障，需要喺庇護工場返工，至於智力正常嘅四囡5歲起就被送往寄養家庭。本身劉女士和三個囡囡居住於西貢，並由丈夫照顧，但丈夫與2008年離世，村屋丁權賣咗畀發展商重建，母女四人被發展商安排到大角咀一單位暫住，而劉女士家庭實際上擁有銀行基金和現金共計兩百多萬及兩棟收租的舊樓。劉女士妹妹三姨向《東張西望》求助，表示過往一直有去照顧家姐四母女，成為委托人和照顧者，不過七年前自己身體出現問題無力照顧落去，社署幫佢搵到與屋企人關係一向疏離嘅四囡擔任委托人，不過去年開始工場搵唔到四囡，所有要申請嘅嘢文件都停咗喺到。

大囡試過肚餓到落街乞討食物 三姨表示曾經上過去四母女屋企，見到佢哋冇飯食，只得白米，雪櫃咩都冇，甚至知道大囡試過肚餓到落街求助街坊幫佢打電話搵四囡和乞討食物。三姨表示四囡一直以來根本冇照顧過屋企人，亦冇上過去佢哋屋企，收咗傷殘律貼和工場嘅工資都係十幾二十日先比一次錢。三姨曾試圖為佢哋申請政府院舍服務，但申請被取消，亦發現收租舊樓原來於六、七年前已被賣掉，現希望四囡可以現身處理問題，及重新申請院舍服務。節目組亦與三姨探訪四母女，發現屋內衛生情況惡劣，地下有垃圾，桌上放滿食剩嘅食物，牆同櫃都有污跡仲發埋霉，雪櫃就放滿晒碗碟及10幾支冰水，三姨仲話之前有蝨患，表示最擔心佢哋喺屋企發生意外，驚死咗都冇人知。主持就事件聯絡四囡，但對方閉口不談家事。

事件引起網民爭議意見兩極 事件引起網民爭議，意見兩極，有網民認為四囡好絕情，又有網民覺得錯不在四囡：「四女實在太貪心，私心任何人都有，但不應算到最盡」、「四女貪完錢仲要幫家人取消院舍申請，好絕」、「問題係由細到大冇相處過，根本就係陌生人，要你照顧四個智障，我都走啦」、「全家都慘，各有各慘」、「4女好慘，佢既出生就係注定睇住4個有問題既屋企人」、「其實第四個女咁細個畀人送走，自然就覺得呢個屋企冇人錫佢，咁咪有咩事咪唔理，其實好正常」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈