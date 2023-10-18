東張西望｜梁敏巧追訪難民食物卡被打 重案組搜涉事藥房同負責人

《東張西望》連續三晚報道「難民食物卡」案，有人利用南亞裔難民的食物卡到超市購入米、汽水等食物，其後再以七折價錢轉售給附近藥房、士多圖利，《東張》更拍到首腦「彭太」跟難民交付現金，主持梁敏巧上前追問對方時，彭太逃跑走到大廈後樓梯，並用力頂住防煙門，令梁敏巧手臀被夾，其後彭太嘗試擺脫攝製隊，當他們追上二樓時，彭太亦突然動手甚至搶去無綫的攝影器材，梁敏巧大嗌：「做乜打人啊？」之後更邊追邊叫︰「佢打到我個嘴，好痛！同埋佢偷我哋啲嘢。」

《東張》追訪彭太遇襲過程︰

彭太及後見到難以擺脫眾人，最後只好接受訪問，但她只謂自己只是中間人，第一日跟難民做這類交易，從中沒有獲利，更謂出於好心幫他們，好讓他們用食物換錢。然而，《東張西望》已拍到她連日做交易，加上報料觀眾指對方已見到彭太做了六、七年。其後《東張》再追訪藥房、超市職員及士多老闆否認跟彭太認識。

重案組到涉事藥房調查

報道見街之後，有不少觀眾報料稱多區有類似情況，香港國際社會服務社稱會全面調查，警方亦收到機構報案，並交由西九龍總區重案組調查。重案組亦於今日突發搜查涉事藥房及負責人，更押一名與彭太有關的女子到藥房調查。

梁敏巧事後接受傳媒訪問，表示當日的手指及腳指被夾，搶咪期間更打到她的咀，痛了兩、三日，手指及腳則無大礙。