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娛樂
2023-10-18 17:07:38

東張西望｜梁敏巧追訪難民食物卡被打 重案組搜涉事藥房同負責人

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梁敏巧追訪彭太時受傷。

《東張西望》連續三晚報道「難民食物卡」案，有人利用南亞裔難民的食物到超市購入米、汽水等食物，其後再以七折價錢轉售給附近藥房、士多圖利，《東張》更拍到首腦「彭太」跟難民交付現金，主持梁敏巧上前追問對方時，彭太逃跑走到大廈後樓梯，並用力頂住防煙門，令梁敏巧手臀被夾，其後彭太嘗試擺脫攝製隊，當他們追上二樓時，彭太亦突然動手甚至搶去無綫的攝影器材，梁敏巧大嗌：「做乜打人啊？之後更邊追邊叫︰「佢打到我個嘴，好痛！同埋佢偷我哋啲嘢。

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《東張》追訪彭太遇襲過程︰

彭太稱沒有獲利

彭太及後見到難以擺脫眾人，最後只好接受訪問，但她只謂自己只是中間人，第一日跟難民做這類交易，從中沒有獲利，更謂出於好心幫他們，好讓他們用食物換錢。然而，《東張西望》已拍到她連日做交易，加上報料觀眾指對方已見到彭太做了六、七年。其後《東張》再追訪藥房、超市職員及士多老闆否認跟彭太認識。

重案組到涉事藥房調查

報道見街之後，有不少觀眾報料稱多區有類似情況，香港國際社會服務稱會全面調查，警方亦收到機構報案，並交由西九龍總區重案組調查重案組亦於今日突發搜查涉事藥房及負責人，更押一名與彭太有關的女子到藥房調查。

梁敏巧事後接受傳媒訪問，表示當日的手指及腳指被夾，搶咪期間更打到她的咀，痛了兩、三日，手指及腳則無大礙。

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