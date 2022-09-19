東張西望｜梁菁琳小背心造型採訪被斥教壞細路 為貼身打扮解畫：方便做嘢

TVB資訊節目《東張西望》因深入報導社會時事及民生議題而贏得掌聲，日前TVB宣布推出《東張西望》升級版《東張+》，9月17號登陸myTV SUPER專區；主持方面由《東張西望》原班人馬負責，並會加入新人。新一代東張女神梁菁琳（Katerina）就於記者會表示自己將在《東張+》負責科技一欄，向有經驗人士採訪科技資訊；不過，梁菁琳近日就被網民截圖，出PO討論佢以貼身小背心訪問小朋友，並指咁嘅打扮容易教壞細路。

現年28歲嘅梁菁琳，學生時代修讀有關貓狗、農場動物及研究雀鳥胃部真菌感染嘅科目，並以雙重一級榮譽於世界排名前50名的澳洲雪梨大學畢業；畢業後任職獸醫工作，繼而參選2021年香港小姐競選，落選後加入《東張西望》。梁菁琳亦曾透露自己過往一直都有喺香港做動物拯救工作，將來希望幫助動物，亦可以做主持及拍劇。

梁菁琳：著貼身少少方便做嘢

網民除咗讚賞梁菁琳採訪技巧，過往亦將焦點放於佢嘅身材與穿搭之上；好似身穿露肩緊身上衣、緊身啡色毛毛上衣，仲刻意解開胸前一粒鈕扣等造型均被大讚。不過，今次梁菁琳以白色貼身小背心配上恤衫及牛仔短褲造型訪問小朋友就惹來批評，梁菁琳就解釋指，著貼身少少會方便做嘢，佢覺得大家話佢曲線比較現形係一種讚賞同欣賞，相信大家都會鍾意睇靚嘅事物。

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