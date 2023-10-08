東張西望｜植髮內容被質疑賣廣告誤導觀眾　節目組道歉兼出聲明回應

節目出街後，有香港註冊西醫去信TVB投訴，表示要訴諸法律控告內容不實，質疑節目以贊助方式收取酬勞，而且內容誤導觀眾。另外，又有植髮中心以「嚴重指控TVB歪曲事實」為題發聲明怒斥節目組：「節目中將自體毛囊移植 Hair Transplant 與纖維絲頭骨膜植入 ( 或稱人工植髮 ) 混淆，誤導市民。片中受害人是人工植髮，植入的絕不是頭髮，絕不能稱之為植髮，與植髮全無關係，已去信電訊管理官要求調查出錯原因。」

TVB資訊節目《東張西望》喺9月尾製作組報道一個關於植髮嘅內容，指有苦主花費幾十萬植髮但失敗，雖然獲得退款，不過頭皮受損發炎導致脫髮。節目出街後，被質疑內容有誤導觀眾成份，《東張西望》已經將有關節目內容下架，去到噚晚更再出聲明回應事件。

翌日（9月30日）TVB喺《東張西望》上道歉，主持人Patrick Sir：「噚晚我哋就報道過有事主去咗植髮之後就出現脫髮同埋發炎等問題，有啲資料我哋想講返清楚㗎。佢進行嘅療程係植入人工製成嘅頭髮，即係同一般傳統嘅將自己嘅頭髮移植到脫髮位置，係兩回事嚟㗎。」之後另一主持人朱凱婷補充話：「對於節目內容無講清楚講明兩種植髮嘅分別，而有可能導致嘅影響或者誤會，我哋深表歉意㗎。」

「對相關的抹黑行為深感遺憾」

喺噚日（6日）再向傳媒發聲明回應事件，承認植髮內容有令人誤會嘅信息，聲明如下：

「《東張西望》自2005年播映以來，緊貼追蹤探討大眾關心的時事、社會及民生問題，屢獲社會各界關注及好評。《東張西望》製作組在採訪過程中秉持公平、公正、為民請命的理念，致力尋求及呈現事實的真相。

有關 9 月 29 日晚《東張西望》報道植髮相關事件上，節目確實出現了一些令人誤會的信息。因此《東張西望》製作組立刻採取下列補救措施：

節目《東張西望》相關植髮內容已全數下架； 在翌日《東張西望》節目中，主持人已正式進行了澄清和道歉； 目前階段，製作組正安排 “植髮專家” 訪談，以解釋 “傳統植髮” 和“人工植髮” 的區別，從而提供更多資訊予觀眾。

相關報道的背景故事完全是以當時投訴人的情況為主，並非對某個界別的整體指控，亦並不存在任何商業利益衝突。對於有報道指《東張西望》製作虛假新聞節目，並以贊助方式接受報酬為某些植髮中心做宣傳，完全是無理、失實的指控。製作組對相關的抹黑行為深感遺憾。」

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈