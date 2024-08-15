上月，《東張西望》訪問苦主陳女士，陳女士指去旅行期間吩咐女兒將三萬元存入自己嘅戶口，女兒透過櫃員機入三萬蚊元（共60張500元紙幣），但陳女士翻查記錄後顯示交易僅三千元；翌日陳女士到沙田分行查詢，銀行要求出示入數紙正本，但女兒已喺沙田站棄掉正本入數紙，銀行回覆指睇完cctv唔符合存入三萬元嘅證據，陳女士不滿銀行回覆，因而報《東張西望》。東張西望亦實測透過同一部櫃員機入三萬元，發現女兒提供嘅入數收據與測試嘅收據有出入；銀行亦回覆《東張西望》指懷疑有虛假文書之可能，已報警備案。唔少網民當時睇完報道都感覺係女兒喺收據上做手腳，亦有網民期待事情嘅發展，指點解《東張西望》仲未跟進相關情況。

陳女士指身體不適拒談

昨晚，《東張西望》李旻芳致電苦主陳女士詢問事情進展，對方卻指仍於調查階段，節目組則於其後向警方查詢，原來銀行並無出錯，陳女士女兒於一星期後已到警署自首，承認自己曾使用行動應用程式修改入數紙上嘅金額，將三千元改成三萬元，並以WhatsApp發送該入數紙予媽媽。《東張西望》欲想訪問陳女士及其女兒，但女兒唔肯接受訪問，陳女士就指自己身體不適住院，拒談事件。

對於事情真相，唔少網民都話一早估到係陳女士嘅女兒監守自盜，直斥點解佢可以咁唔要面上《東張西望》扮苦主：「東張一報，我已經估到個衰女有好大問題？果然冇估錯」、「根本係慣犯，仲喺東張實牙實齒講大話，面不改容，仲大大聲去大銀行叫警察去查」、「點解個女做出尼d（啲）嘢仲可以理直氣壯上電視」、「囡囡演技一流編劇九流」、「我好想知道個老母知道個女做手腳後有咩反應！個女又係豬咁蠢！明知自己偷左。都同老母上東張西望！未上東張前就好同個老母自首啦！攪到件事咁大銀行肯定唔會放過你啦」、「個女仲口口聲聲做東張西望訪問話入左。攪到上晒電視都唔認。真過分咁樣呃呀媽」、「一早知女兒估惑（蠱惑）」等等。