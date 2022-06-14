東張西望｜港男課金逾10萬為與美女直播主共膳 被冷待認為對方當佢係水魚

直播平台於近年愈見流行，唔少人不惜課金打賞直播主；日前《東張西望》就報導咗胡先生與直播主李小姐嘅故事，胡先生2年間共向李小姐課金逾10萬，仲喺對方屋企人入醫院時提供金錢援助，不過發現自己被李小姐當成水魚。

胡先生表示自己於2018年接觸直播平台，一開始就已經捧李小姐場；而李小姐由2017年加入做主播，曾成為平台首個累積滿100萬顆鑽石嘅女主播，即相等於現金價值約8萬元，人氣爆登。期間，胡先生不斷送贈李小姐虛擬禮物，忠實程度連李小姐都認得佢，仲曾經喺影片描述對佢嘅觀感，相當識做。直至去年3月底，李小姐宣布退出直播平台，但希望臨別前可親自與粉絲告別，於是提出與該月課金最多嘅3位粉絲共進午餐或下午茶，又會向第4至10名粉絲送上小禮物；胡先生就用咗3至4萬元成為冠軍，可以與李小姐一同用膳。

主動向李小姐提供金錢援助

不過，胡先生表示餐飯一直被拖延，直到12月先成事，當日原定時間為下午1時半至下午2時半，但胡先生就話呢段時間內其實都無食飯，李小姐只係喺到化妝、簽名和自拍，與自己及其餘兩名粉絲零交流，胡先生心有不甘，認為被冷待，對方僅當佢哋係水魚。《東張西望》於訪問期間打畀李小姐，對方直言自己喺上次見面過程中有與粉絲傾計，仲反問係咪要全程不間斷傾先叫傾計；又指，胡先生唔知從咩途徑得到自己手機號碼，不時傳訊息畀佢問及想要咩禮物、甚至叫佢做「老婆」及按摩收費。

飯局後，胡先生與李小姐仍保持聯絡，胡先生仲主動向李小姐提供金錢援助，希望李小姐跌倒入院嘅嫲嫲可以由公立醫院轉到私立醫院，但最後胡先生發現李小姐嫲嫲並未有轉到私家醫院，於是問及對方原因；李小姐就表示因為嫲嫲確診新冠肺炎，所以未能轉到私家醫院。經過呢次胡先生終於醒覺，決定唔再睇直播，而李小姐都直言唔會再與胡先生聯絡。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載