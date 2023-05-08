東張西望｜王嘉慧緊身小背心訪問成焦點 家底雄厚曾公開曝光豪宅

繼林泳淘、黃穎君、阮嘉敏等「東張女神」離開TVB《東張西望》後，王嘉慧（Cathy）、梁菁琳等新血就成為新一代「東張女神」。梁菁琳被讚採訪技巧出色，亦多次因穿著緊身衫而令網民將焦點放於其身材與穿搭上；而王嘉慧近日訪問一名老婦疑被騙70多萬退休金案件時，亦以貼身小背心襯熱褲出鏡致上圍激凸，訪問片段截圖隨即於網上瘋傳，網民更於討論區出PO討論。

王嘉慧訪問苦主被騙過程期間，對方一度落淚；王嘉慧安慰苦主及一齊睇騙徒訊息時，鏡頭竟然唔係Zoom去手機到，反而咁啱影正王嘉慧胸部大特寫，睇到一班觀眾嘩嘩聲，仲留言指Cam man係咪幫大家謀福利：「幾好呀」、「帶咗眼鏡仲正」、「王嘉慧LOOK，好強X 3」、「支cam set得勁怪」等等，又有網民指咁嘅衣著其實平常過平常。