東張西望｜王嘉慧緊身小背心訪問成焦點 家底雄厚曾公開曝光豪宅

繼林泳淘、黃穎君、阮嘉敏等「東張女神」離開TVB《東張西望》後，王嘉慧（Cathy）、梁菁琳等新血就成為新一代「東張女神」。梁菁琳被讚採訪技巧出色，亦多次因穿著緊身衫而令網民將焦點放於其身材與穿搭上；而王嘉慧近日訪問一名老婦疑被騙70多萬退休金案件時，亦以貼身小背心襯熱褲出鏡致上圍激凸，訪問片段截圖隨即於網上瘋傳，網民更於討論區出PO討論。
王嘉慧訪問苦主被騙過程期間，對方一度落淚；王嘉慧安慰苦主及一齊睇騙徒訊息時，鏡頭竟然唔係Zoom去手機到，反而咁啱影正王嘉慧胸部大特寫，睇到一班觀眾嘩嘩聲，仲留言指Cam man係咪幫大家謀福利：「幾好呀」、「帶咗眼鏡仲正」、「王嘉慧LOOK，好強X 3」、「支cam set得勁怪」等等，又有網民指咁嘅衣著其實平常過平常。
爸爸是「內地傢俬大王」
王嘉慧有美貌有學歷，中學時期就讀名校聖保羅男女中學，到英國升學後以英國公開試GCE AL 5*成績入讀倫敦大學學院（UCL College）心理學，並獲得一級榮譽及Dean‘s honour list，返港後再讀咗兩年中大法律博士（Juris Doctor）碩士課程。2021年，王嘉慧參選香港小姐競選殺入最後五強，入行後獲TVB安排唔少工作機會，例如主持靈異節目《通靈之王》、參與處境劇《愛回家之開心速遞》拍攝等，近日亦與森美主持《LAW霸女神》展示專業法律知識，又透露自己正拍攝TVB新劇《新聞女王》，劇內將飾演一名記者。
王嘉慧家底亦非常雄厚，爸爸係著名傢俱公司創辦人，有「內地傢俬大王」之稱，公司曾喺美國上巿，擁有多達300幾間加盟店。去年，王嘉慧於鄭裕玲（Do姐）、鄭衍峰（Leonard）及周奕瑋（Jarvis）主持嘅節目《樓價有得估》將西九龍755呎豪宅曝光，主人房由兩間房打通而成，書房闊落得可供王嘉慧彈豎琴和練字畫，令Do姐都大叫羨慕。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈