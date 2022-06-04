東張西望｜繼陳彥行之後 阮德鏘遭前藝人誤導投保蝕逾10萬

無綫《東張西望》之前報道陳彥行與母親遭保險經紀誤道而投下多份超大額儲蓄保險，損失過千萬。日前節目播出藝人阮德鏘與太太Ciwi被前藝人兼好友誤導下投保一份儲蓄計劃，對方當初聲稱只需投保兩年便可自動滾存，但最近卻收到斷保消息，如阮德鏘不續保，付了十多萬的保單便會失效。

阮德鏘在節目中表示囡囡在18年出世，轉職做保險的前無綫電視藝員杜港於是向阮德鏘夫婦表示只需月供6千5百元及供款兩年，戶口便會自動滾存，直到15年後便可取款。當時他見好友轉行其他行業比較困難，加上當時在娛樂圈的工作仍能支持6千5百元的保費，於是向他買下這份儲蓄保險，並介紹朋友予杜港。阮太Ciwi表示杜港向她游說時︰「只需要供頭兩年，頭兩年月供固定月費，兩年之後可以選擇供或者唔供。供完頭兩年會有個bonus，bonus連埋頭兩年的供款一路滾存，到第15年就可以拎返成條數。」

然而，阮德鏘於今年4月收到保險公司短訊，稱保單失效，才令他發現遭好友誤導。杜港發現有問題時，卻以阮德鏘名義打保險公司熱線查詢，因收到客戶問卷調查而遭Ciwi識破。Ciwi公開電話錄音，杜港除了跟他們道歉，亦承認自己沒有交代部份保險細則，原來他對該份計劃的詳情也不太清楚。

阮德鏘指自己介紹了約20位朋友予杜港，當中包括圈中人，他大感無奈表示：「後來發現啲朋友疏遠我，可能係以為我有著數。依家我公開咗件事，大家又搵返我，起碼知道我係無辜嘅。」其後《東張西望》嘗試與杜港聯絡，但對方急急收線，而他亦因誠信問題而被釘牌，轉行做地產。至於阮德鏘夫婦則與保險公司達成協議，取消保單。