東張西望｜與郭晉安捲爛尾樓風波 麥玲玲聘深圳律師協助苦主

近日一班到大陸置業的業主因不滿購入的大灣區樓盤貨不對辦，認為發展商及地產代理心存詐騙，令他們無法入住，於是先後在灣仔及旺角拉起大字報，要求涉事的地產商、發展商，甚至有份出席過活動的麥玲玲及郭晉安出來交代。無綫《東張西望》昨日找來郭晉安及麥玲玲回應，二人都表示得知時感到驚訝及無奈。

《東張西望》稱苦主們於2022年曾向節目投訴，稱他們在珠海保稅區的樓盤，購入時差不多完工，但發現當地條例限定物業只能作商業用途，不能作住宅用途，於是拒絕收樓。由於得不到滿意的回覆，於是到街上拉大字報，並加入麥玲玲和郭晉安的名字。