東張西望｜與郭晉安捲爛尾樓風波 麥玲玲聘深圳律師協助苦主

近日一班到大陸置業的業主因不滿購入的大灣區樓盤貨不對辦，認為發展商及地產代理心存詐騙，令他們無法入住，於是先後在灣仔及旺角拉起大字報，要求涉事的地產商、發展商，甚至有份出席過活動的麥玲玲及郭晉安出來交代。無綫《東張西望》昨日找來郭晉安及麥玲玲回應，二人都表示得知時感到驚訝及無奈。
《東張西望》稱苦主們於2022年曾向節目投訴，稱他們在珠海保稅區的樓盤，購入時差不多完工，但發現當地條例限定物業只能作商業用途，不能作住宅用途，於是拒絕收樓。由於得不到滿意的回覆，於是到街上拉大字報，並加入麥玲玲和郭晉安的名字。
郭晉安︰明白佢哋苦況
郭晉安說︰「我認為代言人為一件商品發言或者拍片，然後喺廣大平台宣傳咁先叫代言。咁我都冇做過，咁應該就唔係叫代言人啦！我只不過喺個活動度同佢唱兩首歌助興咁之嘛。我都明白嘅，(佢哋)咁辛苦搵到嘅錢，希望可以安居樂業，但發生呢啲事，我都明白、體諒佢哋苦況，最緊要有『對號』單位可以幫到佢哋。呢個先係對佢哋最大幫助。」
主動聯絡苦主
麥玲玲同樣表示自己只是參加活動，並非代言人。她稱過去出席大陸樓盤廣告都是在大陸現場做，但那一次是於香港某酒店舉行，因此活動雖在2018年5月舉行，所以仍有依稀印象。她表示其後也嘗試聯絡苦主，他們見到發展商用麥玲玲的照片登大廣告，誤以為她是代言人。她說︰「佢哋係激動嘅，佢哋想搵我，係因為我當時做咗呢個騷，又係名人，所以覺得我能夠經聯絡搵番發展商，發揮名人效應幫佢哋做番少少聯繫。」她希望事件可以圓滿解決，更主動聘請深圳律師，了解苦主情況，協助他們。